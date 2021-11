Aquí estoy - The Otherness: rock de la Patagonia en Berlín

Los músicos de la banda de rock argentina The Otherness vienen de la región más austral del continente americano. Gonzalo Cativa (voz y bajo) y su hermano Martín, de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, y Pablo Gaggioni, baterista, de Río Grande, en Tierra del Fuego. Recientemente se incorporó al grupo el guitarrista Nico Kleihn, de Buenos Aires. La trayectoria de The Otherness iba viento en popa hasta que llegó la pandemia: se suspendieron las giras, los conciertos y ¿a claudicar? De ninguna manera. "Cuando te faltan cosas tenés que ponerte creativo” dice Martín refiriéndose a aquel momento de incertidumbre. Entretanto han pasado muchas cosas: los contrató la discográfica alemana Motor Entertainment, presentaron su nuevo álbum LMIRL y están de gira por Europa. Pía Castro los entrevistó para ¡Aquí estoy! antes de que tocaran en Wild at Heart, uno de los clubes más emblemáticos de la capital alemana.