Aquí estoy - Lucy Pizaña: estudiar cine al lado de las estrellas

La Universidad de Cine de Babelsberg se encuentra en Potsdam, ciudad situada muy cerca de Berlín. La única universidad de cine en Alemania está junto a los famosos estudios de Babelsberg (La supremacía Bourne, Operación Valquiria, Inglourious Basterds, El lector, etc.) ¿cómo no querer estudiar ahí? Pero estar cerca de las grandes producciones cinematográficas no es todo. Desde la universidad se exploran temáticas que tratan de desentramar todo lo que acompaña al cine alrededor del mundo. Lucy Pizaña está haciendo su doctorado en festivales de cine, con énfasis en los festivales de cine judío. ¿Por qué existen festivales de cine judío?, ¿cómo y cuándo se fundaron?, ¿quién los fundó?, ¿por qué se habla de "cine judío"? se plantea la joven investigadora. Durante la entrevista recorre junto con Pía Castro las instalaciones de la universidad, así que en este capítulo de ¡Aquí estoy! podrán llevarse una buena impresión de cómo es estudiar en Alemania.