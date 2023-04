Aquí estoy - Lo que nos dicen las calles de Berlín

Luján Cambariere define Berlín como una ciudad útil: respeta al objeto mas grande que tenemos, que es el planeta Tierra. "Es la ciudad de las Vs, es verde, vintage y vegana. No es una ciudad de marcas, no es de consumismo, sino de apoyar a emprendedores que trabajan con materiales que respetan la Tierra”, dice en entrevista con Pía Castro. La periodista argentina dice que el diseño es la interfaz que nos permite hacer muchas cosas: "si queremos dormir, necesitamos una cama”. Luján va más allá y además trabaja en difundir los valores del trabajo manual y tender puentes para que los diseñadores ayuden a preservar técnicas y oficios nativos. En su taller nos explica que el mundo del diseño tiene que ver con energía y rituales, no solo belleza y utilidad. Es autora del libro "El alma de los objetos. Una mirada antropológica del diseño" y da seminarios y consultorías sobre técnicas y el uso de diversos materiales.