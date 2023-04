Aquí estoy - Las claves de la integración en la sociedad teutona

Pía le preguntó por las claves del éxito en Alemania... y en la entrevista hay algunas respuestas. La migración es siempre llegar a terrenos desconocidos. Son diferencias culturales que muchas veces son descritas como "choques", algo que enfrenta a una persona con algo muy fuerte. "Pero nosotros no somos el problema, es nuestra carga cultural", dice Nancy Bravo. De acuerdo con la entrenadora intercultural, las personas no pueden integrarse en una nueva cultura por dos razones: por las visibles diferencias de cada sociedad, pero sobre todo por tomarse personalmente muchas de esas diferencias. "En Alemania, por ejemplo, hay una cultura de la discusión. Ellos usan una comunicación directa que nosotros (latinos) nos tomamos de manera muy personal. A nosotros nos enseñan en cambio a ser amables y poco directos", dice Nancy. El tema podría ser el día a día de los migrantes, pero se ha tomado en serio en ambas partes de la sociedad. En la Embajada de México en Alemania, por ejemplo, hay una "Ventanilla Virtual de Salud Mental" para atender posibles transtornos por no sentirse adaptado a la sociedad. Asimismo, los alemanes se han dado cuenta de que necesitan de migrantes para ciertas profesiones, como la de los enfermeros. Pero no solo necesitan de gente de otros lados, sino que necesitan hacerla quedarse en un país como Alemania. Y para hacer que se queden, han implementado la llamada "Willkommenskultur" o "cultura de la bienvenida". Nancy Bravo escribe de esto y de sus tips para lograr el éxito como migrante en Alemania en su libro "¡Bravo! Soy internacional. 8 ejemplos de cómo ser exitoso en el extranjero", que sorteamos en este programa.