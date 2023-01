Aquí estoy - Italia y Perú, la mejor mezcla de sabores

La cocina tradicional peruana atrae a mucha gente a Perú. Se ha convertido en motivo para visitar el país. Pero afuera del país, e incluso del continente, también ha logrado un gran reconocimiento. "El ceviche tiene su respeto, el arroz con pollo también, no hay nada más espectacular por hacer ahí", dice Matías Díaz en entrevista con Pía Castro. Así que agrega que lo que hay que hacer es experimentar con las mezclas de cocinas que también están representadas en Perú, como la japonesa o la italiana. "Eso es lo que falta por conocer", dice. Por eso Matías Díaz tuvo la ocurrencia de crear platillos con toques italianos que se leen de la siguiente forma en un menú: "caldo de papada de cerdo con espagueti a la carbonara, guanciale crujiente y perejil frito". Y claro, este y muchos platillos más maridados con vinos italianos, tintos o blancos. Matías Díaz era un jugador semi profesional en Perú. Después de vivir en Roma y en Madrid, se instaló en Berlín. Cuando vio que no podía hacer futuro en el futbol, estudió cocina. Aquí se hizo chef. Y el futbol no lo ha abandonado del todo. Cuando habla de su éxito en el área culinaria, tratando de conquistar una estrella Michelin, lo dice de la siguiente forma: "estamos como en una Champions League, peleando con los mejores para lograr uno de los mejores trofeos".