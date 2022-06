Aquí estoy - Guillermo S. Quintana: "Soy creativo transdisciplinario”

Prefiere que no lo etiqueten como artista ni curador. Guillermo S. Quintana se autodefine como creativo transdisciplinario. La creatividad es infinita como el cosmos, dice. Al no tener hermanos, desde pequeño aprendió a desarrollarla entreteniéndose solo. Nació en México y vive en Berlín, "una meca del arte”. Pero viaja por todo el mundo exponiendo sus obras o haciendo curaduría de exposiciones. En ¡Aquí estoy! habla de la función sanadora del arte en la capital alemana, de su búsqueda de un lenguaje universal, "entender cómo hablarle al mundo”. Aunque alguna vez, llevarlo a la práctica, le causó problemas... De camino a su atelier conversa con Pía Castro sobre la fascinación que siente al investigar el color, sobre cómo plasma su ego en el arte y sobre feminismo. En su taller, sigue hablando con elocuencia y humor de su obra, de la muestra "The art of Banksy” de la que es curador, y revela algo muy privado: su colección de zapatos, tan diversos y coloridos como sus cuadros.