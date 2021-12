Aquí estoy - El español y los Fridays for Future

Carla Gianatelli es argentina y Sarah Lodder es alemana. A ambas las une el amor por enseñar el idioma español y ambas lo hacen en una escuela secundaria al norte de Berlín. La pasión se desprende de que al enseñar un idioma no solo se enseña la gramática, sino también la cultura de un país. Argentina, México, España... Ambas profesoras comentan que enseñar el idioma en sí es algo complicado, pues verbos como ser y estar, y preposiciones como por y para, y tiempos verbales como el subjuntivo, no existen en el alemán por lo que no hay nada comparable para aprenderlo mejor. Pero entonces hablan de fiestas, de ferias, de comida y de temas globales como el cambio climático y el Covid, de los que los alumnos hacen investigaciones y luego discuten en clase. Asimismo, como ambas profesoras trabajan en una escuela pública, hablan de las ventajas que estas tienen en Alemania a diferencia de la educación provada, que pocos padres escojen.