Aquí estoy - Confección artesanal para Hollywood

La sastrería que aparece al principio del filme, Egon Brandstetter, es de Berlín, y Pía Castro fue a hablar con su cofundador y codirector, Marc Straub. La sastrería Egon Brandstetter se encuentra muy cerca de donde estaba el Muro de Berlín. Enfrente se acaba de estrenar la nueva sede de los servicios de inteligencia alemanes. El lugar no puede ser más emblemático. Pero no es por eso que el director de la película Todd Field da con ella, sino por su directora de vestuario, quien había escuchado de esta sastrería artesanal. La gente quiere verse bien, quiere vestirse para ciertas ocasiones, dice Marc Straub, y ya no solo son empresarios o politicos, entre sus clientes también hay personas del sector tecnológico. Él mismo trabajaba antes en una empresa petrolera hasta que un día quiso tener su propio traje, fue así como comenzó a interesarse en el negocio de la sastrería. Pía Castro entró en este taller para descubrir la tradición de seguir haciendo trajes artesanales, las horas que se invierten, la pasión con la que se diseña y se corta, ¡y ella misma termina teniendo su propio diseño! La película Tár se presentó en la Berlinale y está nominada a los Oscar a mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor fotografía, entre otros.