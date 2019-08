¿Aprender alemán en la escuela?

En Alemania, las vacaciones de verano están llegando a su fin. En Berlín y en Brandeburgo las clases comenzaron el lunes, mientras que en las otras regiones comenzarán a principios de septiembre. A nivel nacional, 700.000 niños comenzarán la escuela primaria. Los pequeños que tengan seis años tienen que ir obligatoriamente al colegio. En la primaria aprenderán a leer, escribir, y a hacer cuentas matemáticas. Pero las asignaturas de geografía, historia, ciencia, música, arte y deporte también forman parte del currículo escolar.

Las escuelas estatales enseñan en alemán. Esto es un gran desafío para los niños que no hayan asistido a un jardín infantil en alemán, o en cuya casa no se hable este idioma. Pero también para las maestras es un gran desafío, en especial cuando el número de estudiantes que no habla alemán es alto. Entre 2013 y 2018, el porcentaje de estudiantes extranjeros aumentó del 6,6 al 11,6 por ciento.

Alemán como lengua extranjera

Un ejemplo es Duisburgo. Según un estudio realizado este año, de cada cien estudiantes de primer grado con antecedentes migratorios, solo ocho hablan alemán sin errores. De todos los niños matriculados el año pasado en Duisburgo, alrededor del 16 por ciento no hablaba nada de alemán.

Estos niños no deben ser matriculados en el sistema regular de educación, según Carsten Linnemann, parlamentario de la Unión Cristianodemócrata (CDU). "Un niño que apenas habla y entiende alemán no puede asistir a la escuela primaria", dijo al periódico Rheinische Post. A su juicio, deben asistir a un curso preescolar obligatorio y, en caso necesario, debe aplazarse su inscripción.

Debido a esta declaración, Linnemann recibió fuertes críticas, incluso dentro de su propio partido. La ministra de Educación, Karin Prien (CDU), dijo que se trataba de "tonterías populistas" y calificó la demanda de Linnemann como el "camino equivocado".

También están los niños alemanes

El sindicato de Educación y Ciencia (GEW, por sus siglas en alemán) lo ve de diferente manera. Principalmente, debido a la creciente escasez de personal, los maestros apenas pueden lidiar con estos problemas en la escuela. Además los niños alemanes también tienen "problemas de lenguaje y son cada vez más significativos", subraya Ilka Hoffmann, experta en educación del sindicato GEW.

Hoffmann pide que les den más tiempo a los maestros para enseñar la lengua. Los cursos deberían ser más pequeños y las condiciones generales de enseñanza deberían mejorar.

Cuatro años de prueba

En Berlín y Hamburgo encontraron una solución: en esos dos estados federados, las pruebas de idiomas en los jardines han sido obligatorias durante mucho tiempo. Los niños de cuatro años que tienen dificultades con el idioma deben asistir a unas clases preescolares de apoyo. Cinco veces a la semana, por cinco horas.

A nivel nacional, más de 100.000 niños de entre tres y seis años no asisten al jardín. Por lo general provienen de familias de bajos ingresos y con antecedentes migratorios. El Partido Socialdemócrata (SPD), que gobierna en Berlín, quiere que el último año de jardín sea obligatorio.

