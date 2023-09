¿Apoyó Alemania el golpe contra Allende?

El BND podría haber entregado armas a los golpistas a través de la secta alemana Colonia Dignidad, según indicios encontrados en el Archivo Nacional de Chile. Periodistas e historiadores piden ahora acceder a los archivos de la inteligencia alemana. Esta puede, no obstante, restringir ese acceso y censurar la información.

