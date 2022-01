Anuncia su retiro el legendario QB de los Steelers Ben Roethlisberger

La carrera de Ben Roethlisberger en la NFL ha terminado. El mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers desde anunció su retiro este jueves, diciendo que era "hora de limpiar mi casillero, colgar mis zapatos" después de 18 años, dos Super Bowls, innumerables récords y un casi seguro lugar en el Salón de la Fama.

"No sé cómo expresar con palabras lo que el fútbol ha significado para mí y la bendición que ha sido", dijo Roethlisberger, de 39 años, en un mensaje de video. "Pero sé con confianza que le he dado todo al juego, estoy abrumado por la gratitud por lo que me ha dado".

La decisión tan esperada se produjo menos de dos semanas después de la derrota de Pittsburgh ante Kansas City en la primera ronda de la postemporada, la duodécima vez en la carrera de Roethlisberger que los Steelers llegan a los playoffs.

Insinuó antes de su último juego en Heinz Field que era hora de que él siguiera adelante y pasara más tiempo con su esposa, Ashley, y sus tres hijos, y se aseguró de abrazar el momento después de una victoria del lunes por la noche sobre los Browns. el 3 de enero, dando una especie de vuelta de la victoria antes de desaparecer por el túnel rodeado de su familia.

Roethlisberger calificó el viaje de un niño que creció en Ohio a la selección número 11 en el draft de 2004 a un probable futuro miembro del Salón de la Fama como "estimulante", pero agregó que se retira como "un hombre verdaderamente agradecido".

Uno que deja un legado de ganar. Los Steelers nunca soportaron una temporada perdedora durante el mandato de Roethlisberger y capturaron los Super Bowls 40 y 46, el último con un ahora icónico pase de touchdown sobre las manos extendidas de tres defensores de Arizona a Santonio Holmes en la esquina trasera de la zona de anotación.

"Ponerme esa camiseta todos los domingos con mis hermanos siempre será una de las mayores alegrías de mi vida", dijo.

Éxitos y acusaciones

El viaje personal de Roethlisberger, a diferencia del profesional, fue más complicado. No llevaba casco cuando se rompió la mandíbula y la nariz en un accidente de motocicleta en 2006, poco después de convertirse en el mariscal de campo más joven en ganar un Super Bowl.

Fue acusado dos veces de agresión sexual, una vez en 2009 y nuevamente en 2010. Un caso civil presentado en su contra derivado de un presunto incidente en Lake Tahoe en 2009 se resolvió fuera de los tribunales. Una mujer en Georgia alegó que él la agredió en un bar en marzo de 2010, pero los fiscales no lo acusaron formalmente.

La NFL lo suspendió al comienzo de la temporada 2010 por violar la política de conducta personal de la liga. Regresó para llevar a los Steelers al Super Bowl, una derrota ante Green Bay.

La segunda mitad de su carrera dejó entrever su evolución tanto como jugador como persona. Conocido más por su rudo enfoque del juego "Ben siendo Ben" cuando tenía 20 años, se transformó en uno de los mejores pases de la liga cuando tenía 30 años. En dos ocasiones lideró la liga en pases de yardas y se retira en el top 10 de todos los tiempos en pases de yardas y pases de touchdown.

