Ante variante ómicron, Comisión de la UE pide más vacunación y refuerzos

A pesar del creciente número de infecciones en la mayoría de los países de la UE y de los posibles riesgos de la variante ómicron, las fronteras de la Unión Europea permanecerán abiertas. También para las personas que viajen y estén vacunadas, testadas o recuperadas de COVID-19. La presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, junto con su comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, se pronunciaron a favor de la apertura de la UE: "El certificado digital de vacunación de la UE fue un gran éxito. Y seguirá siéndolo, incluso con delta u ómicron".

El certificado acredita la vacunación, inmunidad o tests PCR negativos y hasta ahora se podía viajar con él por Europa. Pero ahora Portugal e Irlanda han impuesto nuevos requisitos y exigen un test negativo para entrar al país, incluso a personas vacunadas o recuperadas. La Comisión de la UE permite que los estados miembros emitan, de manera individual, nuevos requisitos para poder viajar o acceder al país. Pero von der Leyen no ve con buenos ojos los cierres generales de fronteras, independientemente de los tests: "No se trata de fronteras nacionales. Desde un punto de vista epidemiológico, las fronteras son solo una coincidencia". La Comisión de la UE está impulsando un enfoque coordinado. Por ejemplo, el certificado de la UE se actualizará y caducará después de nueve meses, si el titular no ha recibido una vacuna de refuerzo.

Las fronteras nacionales permanecerán abiertas, según la presidenta de la Comisión de la UE. Con el certificado digital se puede acceder a cualquier país, sin ningún problema.

Más coordinación entre Estados de la UE

Pero hasta ahora no se puede decir que haya coordinación entre los 27 Estados miembros. En Austria y Alemania se menciona por encima la vacunación obligatoria. En algunos Estados, como Francia, Italia o Grecia, ya existe la inoculación obligatoria parcial para ciertos grupos profesionales o poblacionales.

Las tasas de vacunación de toda la población en la UE también varían: del 81% en Malta al 25% en Bulgaria. La Comisión pide una vez más que la gente se vacune y se ponga dosis de refuerzo. Alrededor de 150 millones de ciudadanos de la UE todavía no están vacunados. "Esto es inaceptable", dijo Ursula von der Leyen.

La Comisión de la UE entregará vacunas de refuerzo

La Unión Europea es responsable de la adquisición de vacunas para todos los estados miembros. Este año se entregaron poco más de mil millones de dosis a los estados miembros, según la Comisión. En el primer trimestre de 2022, serán otros 360 millones para "inyecciones de refuerzo". La vacuna debería estar disponible para niños en la UE a partir del 13 de diciembre.

La presidenta de la Comisión rechazó los comentarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que critica que Europa almacena vacunas. "Europa es la única región del mundo que exporta vacunas. Este año, 1.400 millones de dosis a 150 países", dijo von der Leyen. Pero también es cierto que solo se han administrado 165 millones de dosis en África. Hasta mediados de 2022, se ha prometido 700 millones al continente. Por eso es importante fortalecer la iniciativa mundial de vacunación de las Naciones Unidas "Covax".

"Carrera contra el tiempo"

Muchos estados miembros han cerrado sus puertas a ciudadanos procedentes del sur de África. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, criticó esta medida, tachándola de exagerada. Ursula von der Leyen agradeció a Sudáfrica el hecho de descubrir rápidamente la mutación ómicron y alertar al mundo: "Sabemos lo suficiente sobre ómicron como para preocuparnos. Sabemos que es una carrera contra el tiempo. Sabremos más en dos o tres semanas, aunque en pademia esto suena a eternidad".

(rmr/ers)