Baerbock a favor de la responsabilidad internacional en Gaza

La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock , se pronunció a favor de que se asuma responsabilidad internacional para la Franja de Gaza, cuando finalice la actual guerra entre el grupo terrorista Hamás e Israel. En una entrevista televisiva con DW, la ministra de Asuntos Exteriores respondió a las preguntas del moderador Jaafar Abdul Karim, en Berlín.

No habrá soluciones fáciles para este conflicto extremadamente difícil, dijo la política de Los Verdes, pero agregó: "Para garantizar la seguridad se necesita responsabilidad internacional. Lo sabemos por las terribles guerras en los Balcanes occidentales en Europa. Y, aquí también, la comunidad internacional asumió la responsabilidad de proteger. Porque, en esta situación, donde ocurrieron los peores crímenes, los actores de la región simplemente ya no tenían confianza. Lo veo también allí".

En la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Tokio hace dos semanas, Baerbock, apoyada por el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que no debería haber una nueva ocupación de la Franja de Gaza por parte de Israel. Hasta 2005, Israel ocupó la franja terrestre junto al Mediterráneo.

"Nadie aquí en Berlín puede imaginarse cómo es allí"

Desde el ataque terrorista de Hamás a Israel el 7 de octubre, Baerbock ha visitado la región varias veces y ha estado en Israel, los territorios palestinos y los Estados árabes vecinos, como Jordania y Egipto.

En entrevista con DW, la ministra describió sus sentimientos sobre la escalada de violencia: "Nadie sentado aquí, en la tranquila y segura Berlín, puede imaginarse lo que significa para la gente de allí. Me reuní con el padre y el marido de una de las familias secuestradas, con pasaporte alemán, que describió cómo secuestraron a su esposa y a sus dos hijas pequeñas. Es casi imposible de soportar cuando imaginas que se trata de tus propios hijos. Tuve la misma sensación cuando estuve en Ramala y hablé con un hombre cuya esposa y único hijo habían muerto en Gaza".

"Hamás quiere destruir a Israel"

Una vez más, como ya lo había hecho en varias ocasiones antes, Baerbock se opuso a un alto el fuego en este momento. La ministra alemana dijo literalmente: "Un alto el fuego significaría que Israel tendría que negociar con Hamás para que ya no se bombardeen entre sí. Y eso significaría que Israel no podría defenderse bajo el actual terror de misiles. Hamás deja claro todos los días que quieren borrar a Israel del mapa. Esto significa: quieren destruir a Israel. Y en tal situación, Israel tiene que proteger a su población".

Al mismo tiempo, junto con sus socios internacionales, los estadounidenses y muchos representantes de los países árabes, la ministra intenta hacer todo lo posible para que los habitantes de Gaza tengan lugares seguros donde puedan recibir agua potable y medicinas. Según Baerbock, "ese también fue mi objetivo cuando estuve en Israel, dejarle claro al Gobierno israelí que hay que proteger al pueblo de Gaza. La lucha es contra una organización terrorista, Hamás, que quiere destruir a Israel, y no contra la población civil de Gaza, la gente inocente, mujeres y niños, los palestinos inocentes".

Baerbock: Netanyahu debe condenar la construcción de asentamientos

Baerbock expresó una vez más sus críticas a la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania. Recientemente, lo dijo también a los representantes del Gobierno israelí allí: "El primer ministro israelí debe condenar esta violencia de los colonos, debe ser perseguida judicialmente, también en interés de la seguridad de Israel. Y con respecto a la seguridad en Cisjordania, Israel es corresponsable de que la situación allí no escale más".

La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, y el secretario de Estado, Antony Blinken, están de acuerdo en que Gaza necesita de la responsabilidad internacional. Imagen: Kira Hofmann/photothek/picture alliance

"La existencia de Israel sigue siendo razón de Estado alemana"

Baerbock se opuso tajantemente a la acusación, hecha también por musulmanes que viven en Alemania, de que, dada la historia de Alemania, el país presta menos atención al sufrimiento de la población de la Franja de Gaza y los territorios ocupados y más al de los israelíes. Defender la existencia del Estado de Israel es y sigue siendo razón de Estado alemana: "Mi país, el Gobierno nazi en Alemania, es responsable de la muerte de más de seis millones de judíos. Encuentro extremadamente inquietante que ahora algunos critiquen cómo hablamos sobre lo que hemos aprendido de la Segunda Guerra Mundial, en la que se basa el Derecho Internacional para que nunca vuelva a ocurrir un genocidio".

También le preocupa que algunas asociaciones musulmanas en Alemania condenaran el ataque a Israel a principios de octubre, pero no todas. "No sólo me parece pérfido enfrentar el sufrimiento de unos contra los otros, sino que me duele como persona y como madre". En su opinión, Alemania debe seguir adoptando medidas coherentes contra el racismo y el antisemitismo, incluso a través del derecho penal.

