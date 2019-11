Angela Merkel promete luchar contra el extremismo de derecha

"Como nación, tenemos que asegurarnos de que estas cosas no se repitan", dijo la canciller alemana Angela Merkel a periodistas en la ciudad de Zwickau, en el este de Alemania, donde se erigió un nuevo monumento en honor a las víctimas de la célula extremista de derecha Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU).

El monumento consiste en 10 árboles plantados en un campo en el centro de la ciudad, uno para cada una de las 10 víctimas del grupo terrorista. Entre 2000 y 2007, los tres líderes de la NSU tenían su base en Zwickau, donde evadieron a las autoridades y orquestaron ataques en todo el país,con la ayuda de subalternos. La policía ignoró en gran parte los crímenes, dirigidos a inmigrantes, y durante años falló en rastrear las conexiones entre ellos, hasta que el grupo mató a una mujer policía.

"Es nuestra misión que algo como esto nunca vuelva a suceder", expresó Merkel. Estas familias deben poder llevar nuevamente una buena vida en Alemania, "como la que todos deseamos", expresó Merkel.

Víctimas de la NSU: Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Habil Kilic, Michele Kiesewetter, Mehmet Turgut, Ismail Yasar, Theodorus Boulgarides, Mehmet Kubasik y Halit Yozgat.

Recientes amenazas de muerte

Mientras la canciller intentaba presentar sus respetos a las víctimas y dirigirse a escolares y funcionarios locales, justo al otro lado de la calle del monumento conmemorativo, un grupo de manifestantes coreaba "¡Merkel debe irse!" y "propaganda".

"Hemos experimentado en los últimos años y meses cómo los pensamientos se convierten en palabras y las palabras en acciones", reaccionó Michael Kretschmer, primer ministro del estado federado de Sajonia, en su intervención.

Kretschmer subrayó la necesidad urgente de un ajuste de cuentas público con actos e ideologías de derecha. "Nos hemos reunido en este sitio para presentar nuestros respetos a los inocentes que fueron asesinados y hay gente que protesta por eso", criticó. Esto dice mucho de los tiempos en los que vivimos y de las posturas de estas personas, alertó.

"Este acto y las declaraciones de Merkel tienen lugar poco después de que políticos de alto nivel de partidos que representan la totalidad del espectro político alemán denunciaran amenazas de muerte.

Ya el verano pasado una de esas amenazas se hizo realidad, cuando el político regional Walter Lübcke fue asesinado a tiros en su casa en el centro de Alemania. Y en octubre, un pistolero extremista de derecha mató a dos personas en Halle, justo al noroeste de Zwickau, después de no poder ingresar a una sinagoga para llevar a cabo una masacre en una festividad judía.

La canciller alemana Angela Merkel visita el monumento dedicado a las víctimas del grupo terrorista de extrema derecha Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), en Zwickau (04.11.2019)

Flagrantes puntos ciegos

A las autoridades alemanas les tomó casi una década conectar diez asesinatos contra dueños de negocios, en su mayoría turcos, y rastrearlos hasta conectarlos con la NSU, lo que provocó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento alemán y una protesta nacional sobre los puntos ciegos de las autoridades con respecto al terrorismo de derecha.

Esos puntos ciegos aún no han sido iluminados, dijeron habitantes de Zwickau a DW, quienes relataron que vándalos cortaron el mes pasado el primer árbol conmemorativo en la ciudad. Mientras, el partido populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD) continúa ganando impulso en la región.

Estas denuncias, junto con el hecho de que la conmemoración de Merkel no estuvo abierta al público y no incluyó a los familiares de las víctimas, arrojan una sombra sobre un evento destinado a ayudar a una nación a sanar.

Ataques a sinagogas en Alemania Ataque en Halle en Yom Kipur Cerca de 80 personas se encontraban el 9 de octubre de 2019 en la sinagoga de Halle (Sajonia-Anthalt) cuando un atacante solitario intentó ingresar al recinto. Según la policía, dos personas que pasaban por la calle murieron baleadas y varias quedaron heridas. El principal sospechoso fue capturado poco después. Se trata de un alemán de 27 años con vínculos con extremistas de ultraderecha.

Ataques a sinagogas en Alemania Ola de rayados En diciembre de 1959 la sinagoga de Colonia fue el objetivo dos integrantes del ultraderechista Deutsche Reichspartei (DRP), quienes dibujaron cruces gamadas y escribieron "los alemanes exigen que se vayan los judíos". Luego, hubo una oleada de rayados antisemitas en todo el país. Los responsables fueron condenados. Tras los hechos, el Bundestag aprobó la ley contra la incitación a la xenofobia.

Ataques a sinagogas en Alemania Primer incendio en décadas El ataque a la sinagoga de Lübeck en marzo de 1994 generó impacto internacional. Por primera vez en décadas una sinagoga era consumida por las llamas en Alemania. Los responsables: cuatro hombres del ambiente derechista. Al día siguiente, 4.000 vecinos de la ciudad salieron a las calles a expresar su repudio por lo sucedido. En 1995 la sinagoga fue nuevamente víctima de un ataque similar.

Ataques a sinagogas en Alemania Pedradas en Essen Armados con adoquines, unos 100 palestinos atacaron en octubre de 2000 la antigua sinagoga de Essen. El incidente ocurrió después de una manifestación contra "la violencia en Medio Oriente". Salvo un agente de policía, nadie resultó herido. El delegado general adjunto de Palestina en Alemania, Mahmud Alaeddin, expresó claramente su rechazo ante lo sucedido.

Ataques a sinagogas en Alemania "Levantamiento de la gente honrada" Un palestino de 19 años y un marroquí de 20 atacaron en octubre de 2000 con piedras y bombas incendiarias la nueva sinagoga de Düsseldorf, incitados por su odio contra los judíos e Israel. El canciller Gerhard Schröder reaccionó diciendo que "necesitamos un levantamiento de la gente honrada". El gobierno federal, los estados federados y las ONG iniciaron numerosas acciones contra el extremismo.

Ataques a sinagogas en Alemania Ataque a la sinagoga de Maguncia La noche del 30 al 31 de octubre de 2010, poco después de su inauguración, la nueva sinagoga de Maguncia sufrió un ataque incendiario. El edificio es conocido por su extraordinario diseño deconstruccionista del arquitecto Manuel Herz. El nuevo recinto se encuentra donde estaba la antigua sinagoga de la ciudad, que fue incendiada durante los pogromos de 1938.

Ataques a sinagogas en Alemania ¿Un ataque no antisemita? Tres palestinos lanzaron bombas incendiarias en julio de 2014 contra la puerta de la sinagoga de Wuppertal. Sin embargo, un tribunal sentenció que "no existían pruebas" de que los jóvenes fueran antisemitas. Los judíos en Alemania, así como los medios extranjeros, reaccionaron con indignación. El presidente de la comunidad judía de Wuppertal dijo que se estaba incitando a cometer "nuevo crímenes".

Ataques a sinagogas en Alemania Un ataque que se evitó El 4 de octubre de 2019 un hombre saltó las barreras que rodean la sinagoga de la Oranienburger Straße, en Berlín, y sacó un cuchillo. El personal de seguridad pudo reducir al atacante, cuyos motivos no han sido aclarados. En 1943, esta sinagoga fue destruida por las bombas. Las ruinas de la Gran Sinagoga fueron demolidas en 1970, y su edificio frontal fue restaurado en la década de 1990. Autor: Bettina Baumann



Gamze Kubasik, cuyo padre, Mehmet Kubasik, fue asesinado por la NSU en 2006, criticó el manejo del monumento en un comunicado publicado por su abogado. "Por supuesto que creo que es bueno recordar el asesinato de mi padre y recordarle a la gente en Zwickau que los neonazis de la NSU podrían seguir asesinando personas tranquilamente durante años. Pero me parece indignante que nadie me haya preguntado de antemano como hija (de una víctima), o informado, o incluso invitado a la inauguración", expresó.

Varios vecinos se hicieron eco de sus sentimientos. "¿Por qué no fueron invitados? ¿Por qué no pudieron participar los residentes?" preguntó Ernesto, de 76 años, un pensionista de Zwickau que retuvo su apellido por motivos de privacidad. "Es una debilidad de este gobierno alemán. No es de extrañar que el sentimiento de la gente se esté moviendo hacia la AfD", manifestó.

Kubasik también relacionó el manejo del evento con la forma en que la investigación del asesinato fue abandonada. "También creo que la canciller tiene miedo de enfrentar nuestras preguntas y acusaciones. En aquel entonces, ella nos prometió aclarar las cosas por completo. Eso no ha pasado hasta ahora. Probablemente por eso no nos invitaron".

La escena de los crímenes de la NSU Enver Şimşek, 09.09.2000, Núremberg Enver Şimşek, de 38 años, fue la primera víctima del terrorismo neonazi de la célula NSU en Alemania. Fue hallado en junto a una ruta con varias balas en la cabeza y murió dos días después. Regina Schmeken comenzó a fotografiar los lugares de los crímenes de la NSU y los visitó varias veces en 2016. Sus fotografías se exhiben en la Rathausgalerie de Múnich, desde el 17.07.2018 hasta el 29.10.2018.

La escena de los crímenes de la NSU Süleyman Taşköprü, 27.06.2001, Hamburgo El vendedor de verduras y frutas turco Süleyman Taşköprü, de 31 años, yacía tirado en un charco de sangre cuando su padre lo encontró. Murió poco después. La fotógrafa Regina Schmeken dice que muchas veces es como si en ese lugar el suelo la arrastrara hacia abajo. Después de 14 años del crimen, las baldosas siguen siendo las mismas.

La escena de los crímenes de la NSU Mehmet Turgut, 25.02.2004, Rostock Aquí murió Mehmet Turgut, de 25 años. Trabajaba como ayudante en un puesto de comida, cuando los asesinos de la célula terrorista de extrema derecha NSU le dispararon un tiro en la cabeza. En su exposición, Regina Schmeken quiere hacer un homenaje a la memoria de las víctimas enfrentándose a los lugares donde fallecieron y donde ya no quedan huellas de esos crímenes.

La escena de los crímenes de la NSU Ataques con bombas de clavos, 09.06.2004, Colonia En la calle Keupstraße de Colonia, la explosión a control remoto de una bomba con clavos hirió a 22 personas, a cuatro de ellas gravemente. El atentado terrorista neonazi de la NSU conmocionó al barrio de Mülheim, conocido por sus negocios turcos y kurdos. La Policía creyó durante mucho tiempo que el ataque era producto de la rivalidad de bandas familiares turcas.

La escena de los crímenes de la NSU Theodoros Boulgarides, 15.06.2005, Múnich La séptima víctima del terrorismo de extrema derecha de la NSU fue Theodoros Boulgarides, un griego que fue ejecutado de tres disparos en la cabeza. En sus imágenes, Regina Schmeken incorporó escenas de la vida cotidiana. Con eso quiso dejar en claro que los asesinatos perpetrados por los neonazis pueden suceder en cualquier lugar.

La escena de los crímenes de la NSU Halit Yozgat, 06.04.2006, Kassel En esta casa, Halit Yozgat, de 21 años, nacido en Kassel, tenía un cibercafé, hasta que un día de junio de 2006, los criminales de extrema derecha acabaron con su vida ejecutándolo a tiros. Como todas las víctimas de la célula terrorista neonazi NSU, fue hallado desangrado en el suelo. Murió en los brazos de su padre.

La escena de los crímenes de la NSU Michèle Kiesewetter, 25.04.2007, Heilbronn La mujer policía Michéle Kiesewetter, de 22 años, fue asesinada de un tiro en la cabeza dentro de su automóvil de servicio en la Theresienwiese, un descampado de la ciudad de Múnich. Fue la décima y última víctima de los asesinatos perpetrados por los terroristas de la NSU. La exposición de las fotografías de Regina Schmeke quiere dejar en claro que esos crímenes no serán olvidados. Autor: Katharina Abel



Otros aplaudieron a la canciller por ajustar su agenda a la ceremonia. "No se trata solo de la NSU, se trata de luchar contra las fuerzas en la sociedad que le dieron paso", dijo Barbara Schumann, de 70 años.

La educación primero

La clave para hacerlo es comenzar discusiones sobre el extremismo de derecha y el racismo desde el principio, opinó la residente local Heige Klix, de 58 años. "Educación. Tenemos que comenzar desde jóvenes", aseguró. "No se está haciendo lo suficiente en esa área", insistió, al citar los "impactantes" resultados de las elecciones regionales de la semana pasada en el vecino estado de Turingia,donde la AfD ganó un cuarto de los votos y experimentó un nuevo apoyo de los menores de 25 años.

Jakob Springfeld, un estudiante local de 17 años que habló después de la canciller en el evento, reflejó ese sentimiento y pidió un centro de educación y documentación en Zwickau sobre la ola de terror de la NSU. "Esperamos que no sea solo que hayamos plantado árboles", dijo. "Zwickau necesita demostrar que somos más que problemas nazis".

