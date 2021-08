Andre De Grasse gana el oro en los 200 metros lisos

El canadiense Andre De Grasse se coronó campeón olímpico de los 200 metros, sucediendo en el palmarés al mítico Usain Bolt, al ganar la final de este miércoles (04.08.2021) en Tokio con un tiempo de 19 segundos y 62 centésimas, nuevo récord de su país.

De Grasse, de 26 años y que había sido ya bronce en los 100 metros en estos Juegos, se impuso en la recta final a dos estadounidenses, Kenneth Bednarek (19.68, plata) y el campeón mundial Noah Lyles (19.74, bronce). Lyles no perdía una carrera de 200 desde junio de 2019, cuando le batió su compatriota Michael Norman en Roma, pero hoy sido derrotado por partida doble.

"Después de los 100 metros me sentí un poco decepcionado conmigo mismo, creo que pude haberlo hecho mejor. Así que me dije que tenía que ir a por los 200 metros", explicó De Grasse. "Sabía que los estadounidenses iban a presionarme y que me iban a llevar a tener que hacer una mejor marca personal. Hacía cinco años que no la superaba, así que ha sido bueno sacarse eso de encima", añadió.

De hecho, de no ser por él, hubiera habido un podio completamente estadounidense, ya que Erriyon Knighton, de apenas 17 años y señalado como la posible superestrella del futuro, se quedó con la cuarta plaza (19.93). El joven adolescente de Florida ha batido ya los récords juveniles de Bolt y corre habitualmente más rápido que el legendario 'Rayo' cuando tenía su edad.

lgc (afp/efe)