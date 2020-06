Amplían a Platini investigación a Blatter por pago en 2015

Michel Platini: futbolista brillante, polémico funcionario

¿Final definitivo?

En octubre próximo expirará el veto de Platini a todos los cargos en el fútbol. Pero el 18 de junio de 2019 fue interrogado bajo sospecha de corrupción en relación con la Copa Mundial 2022 otorgada a Qatar. No se inició un juicio en su contra, pero parece poco probable que pueda retomar su carrera como funcionario del fútbol. Su abogado no lo cree así: "No hizo absolutamente nada malo", declaró.

Autor: Andreas Sten-Ziemons