Amor, pasión y relaciones

Imagen: Depositphotos/IMAGO

El amor: ¿sólo química cerebral?

Amar, besar o acariciarse. Todo está controlado por diferentes hormonas: las endorfinas, la serotonina, llamada “hormona de la felicidad”, y la oxitocina, conocida como “hormona del abrazo”. ¿Somos víctimas indefensas a merced de esta química?

Aplicaciones de citas: ¿el atajo hacia la relación soñada?

Las aplicaciones de citas son muy populares para encontrar pareja. Una opción para personas de zonas rurales o personas queer que tienen menos oportunidades de contactarse en el mundo real.

Imagen: Taidgh Barron/dpa/picture alliance

El amor a través del ojo de las redes sociales

Instagram y compañía suelen presentar un mundo glamoroso, también a la hora de representar el amor. Todo es de ensueño, grandioso, pura felicidad. Tomar eso como modelo puede causar un enorme estrés y decepción.

El amor es visible en el cerebro

Ya sea amor hacia personas, cosas o animales, los científicos pueden visualizarlo en el cerebro.

Imagen: Christin Klose/dpa/picture alliance

El poder de un beso sobre la salud

Las defensas del organismo se movilizan con el intercambio mutuo de virus y bacterias. Un beso funciona de forma similar a una vacuna.

Mal de amores: infierno de emociones

Lo que antes era efervescencia, se convierte ahora en desamor, algo que se refleja en el cuerpo. Las hormonas de la felicidad, como la dopamina, descienden. En cambio, aumentan los niveles de las hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol.

Imagen: Colourbox

Las cuatro fases de una separación

Tras una ruptura involuntaria, muchos de los afectados sufren una crisis, trastornos del sueño o ataques de pánico. Síntomas compatibles con los del estrés postraumático. Pero al final del túnel hay una luz de esperanza.

