Alemania

Amor a distancia: Alemania y los exámenes de idioma para cónyuges extranjeros

Una mujer alemana lucha por vivir en Alemania con su esposo senegalés, pero él no puede viajar porque no aprobó un examen de alemán. No se trata de un caso aislado.

A este matrimonio lo separa un examen de alemán.

Linda Wendt y Moro Diop (nombres ficticios) están casados, pero viven su vida cotidiana a 4.755 kilómetros de distancia, entre Alemania y Senegal. En 2022, la pareja se casó en Mbour, la ciudad natal de Moro, donde celebraron la boda con sus familias y muchos invitados. ¿Matrimonio sin final feliz? Para que Moro pueda vivir en Alemania con su esposa necesita aprobar el nivel A1 de alemán . El senegalés hizo un curso de alemán del Instituto Goethe en la capital de Senegal, Dakar. Su mujer pagó unos 6.000 euros por el curso y otros gastos adicionales, pero su marido lo suspendió tres veces. Por otro lado, el padre de Diop está enfermo y Moro quiere mantener económicamente a sus padres y hermanos. Alto índices de reprobados En el Instituto Goethe describen los requisitos del nivel A1 de alemán de la siguiente manera: "En el examen escrito, escuchas conversaciones cortas de la vida cotidiana, mensajes telefónicos privados o anuncios públicos en un altavoz, y completas ejercicios relacionados, rellenas formularios sencillos y escribes un breve texto personal sobre una situación cotidiana". Sin embargo,alguien que no vive en Alemania, no sabe nada sobre la vida cotidiana allí. En 2021, las tres cuartas partes de los que realizaron el examen en el Instituto Goethe en Senegal lo reprobaron. En 2022, la tasa de fracaso fue de más del 50 por ciento. Moro Diop lleva 14 meses estudiando alemán, pero ha suspendido el test A1 tres veces. Sin test de idioma no hay visa "Cada año, más de 10.000 cónyuges no aprueban los exámenes de idioma requeridos en el extranjero y, en consecuencia, no pueden reunirse con sus parejas que viven en Alemania", alegó el partido alemán La Izquierda, que propone que el test se realice cuando los cónyuges estén ya en Alemania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania dijo a DW que, anualmente y durante los últimos años, se han rechazado o retirado entre 8.000 y 10.000 solicitudes de visa para la reunificación de cónyuges. En diciembre pasado, el gobierno de Alemania decidió relajar las reglas, pero solo para el personal calificado. Sus cónyuges pueden venir a Alemania sin haber aprobado el test de idioma. Swenja Gerhard, abogada y consultora de la Asociación de Familias y Parejas Binacionales, confirma la difícil situación de muchas parejas: "Algunas relaciones se rompen y algunas personas se vienen abajo por eso". La asociación pide que se elimine la prueba de idioma previa a la entrada. El Bundesrat declaró ya en 2015 que no hay evidencia de que el requisito de un certificado de idioma antes de ingresar a Alemania sirviera para prevenir los matrimonios forzados y, por eso, "esa regulación debe ser derogada". Algunas excepciones Los cónyuges de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y otros países seleccionados pueden ingresar a Alemania sin tener que demostrar su competencia en el idioma alemán de antemano. Lo mismo se aplica a los cónyuges de refugiados reconocidos, investigadores, autónomos o personas altamente cualificadas y, más recientemente, profesionales cualificados, aunque no hablen alemán. En 2012, los jueces del Tribunal Administrativo Federal de Alemania decidieron que no se debe exigir el test de competencia lingüística del cónyuge antes de ingresar a Alemania para reunirse con su pareja "si, en casos individuales, si los esfuerzos para adquirir el idioma no son posibles, son inaceptables o infructuosos en el lapso de un año" por enfermedad, discapacidad o por falta de ofertas para aprender idiomas. La abogada Gerhard subraya que las parejas casadas, a menudo, no logran probar estos casos difíciles. "Estoy furiosa con el gobierno", dijo Linda Wendt. "La institución del matrimonio es muy respetada en Alemania, pero se me prohíbe vivirla". El artículo 6 de la Constitución alemana, dice que "el matrimonio y la familia están bajo la protección especial del orden estatal". Entretanto, su esposo está estudiando mucho para su cuarto examen. Si no lo aprueba, quiere solicitar una visa, alegando la cláusula de dificultad. La oficina de solicitud de visados de la Embajada Alemana en Dakar, en coordinación con las autoridades de inmigración de Alemania, decidirá el futuro de la pareja. (rmr/cp)

DW recomienda