Amnistía Internacional: palestinos son víctimas de "apartheid" en Israel

Como ya hicieran varias ONG locales y Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) también calificó este martes (01.02.2022) de "apartheid” la política de Israel hacia los palestinos, quienes serían tratados como "un grupo racial inferior", en un exhaustivo informe publicado esta jornada, donde se documenta desde 2017 casos como "homicidios ilegítimos", confiscaciones masivas o desplazamiento forzoso.

Según AI, "las autoridades israelíes deben rendir cuentas por cometer apartheid" contra los palestinos, ya que constituye un crimen de lesa humanidad, según las definiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Convención contra el Apartheid. Este sistema de control abarca tanto a los palestinos que viven en Israel, como a los que habitan los territorios palestinos ocupados -unos 5,3 millones según el último censo palestino- y a la población refugiada en otros países.

El informe de 182 páginas documenta "cómo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale al apartheid”.

Agnès Callamard

"Deshumanización del sistema”

"Los palestinos son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos”, dice el reporte. La nueva secretaria general de AI, la exrelatora de la ONU Agnès Callamard, dijo haber quedado "conmocionada por la deshumanización del sistema”. "Los ciudadanos árabes de Israel no tendrán la misma experiencia de apartheid que los de Gaza, pero eso no significa que no haya un régimen de apartheid”, agregó a la agencia de noticias AFP.

La organización también reclama al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral de armas y municiones a Israel e imponga sanciones selectivas como el bloqueo de activos a las autoridades israelíes más implicadas en el apartheid. Ya en abril de 2021, HRW causó impacto al secundar la postura de varias ONG palestinas e israelíes que habían decidido utilizar el término "apartheid” para designar la política de Israel hacia los palestinos y los árabes israelíes.

Este lunes, cuando el informe de Amnistía Internacional todavía no se había presentado, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, denunció que el reporte era "antisemita" y un "reciclaje de mentiras". "Amnistía solía ser una organización valiosa que todos respetábamos. Hoy es exactamente lo contrario", dijo Lapid, acusando a la ONG de "no ser una organización de derechos humanos, sino una organización radical".

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), en tanto, celebró la publicación del reporte, que es -a su juicio- "una afirmación detallada de la cruel realidad del racismo arraigado, la exclusión, la opresión, el colonialismo, el 'apartheid' y el intento de borrado que el pueblo palestino ha soportado desde la Nakba (con la creación de Israel en 1948)".

