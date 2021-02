AMLO se niega a usar cubrebocas porque “ya no contagia”

Tras dos semanas aislado en Palacio Nacional enfermo de COVID-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reanudó este lunes (08.02.2021) su actividad pública sin modificar su polémica visión sobre la pandemia: seguirá sin usar cubrebocas y retomará sus giras por todo el país.

En su regreso a la conferencia matutina, luego de 15 días de aislamiento, el mandatario también señaló que el uso de las mascarillas no será obligatorio en el país.

No cambia su postura

El contagio y las dos semanas de convalecencia de López Obrador, de 67 años, hipertenso y que tuvo un infarto en 2013, no fueron suficientes para que el mandatario cediera en su obstinada postura de no usar cubrebocas en público, a pesar de que lo recomiendan las autoridades sanitarias.

"No (usaré el cubrebocas), no. Ahora, de acuerdo a lo que plantearon los médicos, ya no contagio", expresó López Obrador, quien desde el inicio de la pandemia ha cuestionado sin argumentos científicos la utilidad de la mascarilla.

Una postura que contrasta con la instaurada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de dar las ruedas de prensa las dos semanas pasadas, en las que el cubrebocas era obligatorio.

Además, López Obrador, quien dijo que se contagió porque "le tocó", aseguró que esta misma semana retomará sus giras, en las que algunas veces se abraza y besa con ciudadanos, y defendió no imponer medidas sanitarias obligatorias a la población.

"¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado; me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó", afirmó.

Asimismo, reiteró las referencias habituales a sus adversarios: arremetió contra la prensa crítica y acusó a las empresas privadas de corruptas para justificar la reforma energética que prioriza al sector público.

"Los vamos a seguir enfrentando, vamos a seguir luchando para la transformación del país", enfatizó.

López Obrador reapareció por sorpresa en las ruedas de prensa diarias del Gobierno, donde no se le veía desde que dio positivo por coronavirus el 24 de enero tras una gira por el norte. Aunque el mandatario anunció el 5 de febrero que ya había superado la enfermedad, la Secretaría de Salud había anunciado que este lunes se sometería a un análisis médico y no había aclarado si reaparecería.

ee (efe/AristeguiNoticias/ElFinanciero)