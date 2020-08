Amberes, "región de riesgo" para Alemania por coronavirus

La provincia de Amberes, que rodea la ciudad portuaria del mismo nombre, forma parte de la lista de "regiones de riesgo" para la institución que lidera en Alemania la lucha contra la pandemia, el Instituto Robert Koch (RKI por sus siglas en alemán). Amberes tiene así el mismo estatus infeccioso que Estados Unidos, Brasil, Luxemburgo y el norte de ​​España. Las personas procedentes de las "regiones de riesgo" están obligadas a partir del sábado, 8 de agosto de 2020, a someterse a una prueba de coronavirus a su llegada a Alemania.

La medida rige para los turistas, pero no para quienes viajen por motivos de trabajo o por razones de peso. "Es algo que me ha sorprendido", dice Hanne Lemmens, ciudadana de Amberes. "Tal vez es algo exagerado, pero yo no soy médico". No tenía previsto ir a Alemania próximamente. "De momento, nos quedamos en Amberes", dice Hanne, empleada autónoma que trabaja desde casa.

Más pruebas, más casos detectados

La ciudad de Amberes ha inaugurado en un polígono industrial de Borgerhout un "pueblo-coronavirus". Así denominan las autoridades sanitarias un centro para hacer pruebas con carpas blancas, contenedores y verjas separadoras. Tiene capacidad para testear hasta 600 personas al día. La oferta se dirige sobre todo a personas que vuelven a Bélgica de sus vacaciones de verano, pero el alcalde de Amberes, Bart de Wever, también quiere conocer las cifras reales de coronavirus en la población.

Bart de Wever, del Partido Flamenco Nacionalista (N-VA), dijo que Bruselas y otras regiones belgas tenían cifras relativamente bajas de coronavirus porque no hacían suficientes pruebas. No está claro si un test realizado en el "pueblo-coronavirus" de Amberes servirá en la frontera alemana para evitar la prueba obligatoria a partir del sábado. Tampoco se sabe cómo se va a controlar que la gente procedente de zonas de riesgo se haga el test, ya que en teoría no hay controles en la frontera entre Bélgica y Alemania.

Amberes pone sus propias reglas

Hanne Lemmens puede viajar dentro de Bélgica o a la vecina Holanda. Amberes no está confinada. Pero el Gobierno central belga recomienda no viajar a Amberes si no es imprescindible. Las cifras de contagios suben en Bélgica desde hace algunas semanas. Cada día se infectan alrededor de 500 personas, 150 de ellas solo en Amberes. Con estas cifras, Amberes supera el límite de 50 infecciones semanales por 100.000 habitantes que el Instituto Robert Koch ha fijado como umbral crítico. La autoridad sanitaria belga "Sciensano" indica que la mayoría de los contagios actuales se producen entre personas menores de 40 años. El número de personas que deben ser ingresadas en los hospitales no se ha elevado de forma significativas ni tampoco el de víctimas del COVID-19. Según las autoridades, tampoco hay "sobremortalidad", es decir, un número de personas fallecidas por encima de los niveles habituales.

Imagen del pueblo-coronavirus en Amberes.

Para frenar la supuesta segunda ola de coronavirus, rigen en Bélgica de nuevo desde hace diez días nuevas restricciones en los contactos. La gente puede reunirse con un máximo de cinco personas fuera del propio hogar y deben ser siempre las mismas en las próximas semanas. Antes, la "burbuja social" era de 15 personas. Las reuniones en los restaurantes no pueden ser superiores a las 10 personas. En la vida laboral no hay restricciones sociales, pero sigue rigiendo la recomendación de trabajar desde casa siempre que sea posible. El alcalde de Amberes ha tomado además otras medidas. Desde las 23 hasta las 6 horas hay prohibición de salir de casa. Tanto en los edificios públicos como en las calleshay que llevar mascarillasy está prohibido compartir bebidas y pipas árabes. De Wever apela siempre en las redes sociales al sentido cívico de los ciudadanos y a su responsabilidad. Según De Wever, nueve bares y restaurantes tuvieron que ser clausurados por violar las nuevas reglas.

Hanne Lemmens ha observado que sus conciudadanos se atienen a las nuevas reglas. "Uno se pone la mascarilla en cuanto sale de casa. Seguimos saliendo a comprar y a la calle". Las medidas seguirán en vigor hasta el mes de abril. Lemmens, mamá de dos niños pequeños, no se explica por qué en Amberes la cifra de contagios es más elevada que en otras regiones belgas. "Eso es algo que juega un papel también en la política belga. Las regiones y los alcaldes compiten entre sí en el control de la pandemia". Según ella, en Amberes se hacen más pruebas que en otras regiones y cada una tiene sus propias reglas. "Que la situación sea tan mala precisamente en Amberes, me sorprende".

(ms/ers)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |