Alzando la voz: música con actitud

Rammstein: el gran éxito del rock alemán

Son la banda alemana más famosa a nivel internacional. Esta semana se publica el nuevo álbum de Rammstein "Zeit", motivo suficiente para echar un vistazo a la trayectoria de esta banda que se mueve entre el sonido brutal y la lírica ambigua.

Alyona Alyona: orgullo ucraniano

Antes de la guerra en Ucrania, Alyona Alyona rapeaba sobre el amor propio y el feminismo, y se convirtió en un icono pop internacional. Esta antigua educadora infantil utiliza ahora las redes sociales para concienciar sobre la guerra en su país.

Oxxxymiron: rap ruso contra la guerra

Miron Yanovich Fyodorov, más conocido como Oxxxymiron, es uno de los artistas rusos de hip hop más conocidos. Canceló su gira por Rusia como protesta por la guerra de Putin en Ucrania, y pide a rusos y ucranianos que se unan por la paz.

Bryan Adams: fotos de rebelión y anhelo

Bryan Adams es mundialmente conocido como cantante y compositor. Pero la estrella canadiense del pop también se ha hecho un nombre como fotógrafo. No solo retrata a colegas del mundo del espectáculo, sino también a indigentes y veteranos de guerra.

Zoe Wees: la música como terapia

Las canciones de Zoe Wees transmiten su rabia y su dolor. En ellas habla sobre una infancia con epilepsia o sobre ideales de belleza inalcanzables. Ahora es celebrada en todo el mundo como la niña prodigio alemana y un modelo a seguir.

