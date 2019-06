Almagro carga contra Maduro y las declaraciones de Bachelet en su favor

No hay una "fórmula mágica" para salir de la "dictadura", dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien manifestó también este miércoles (26.06.2019) que es "incorrecta" la afirmación de la semana pasada de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de que las sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro han "exacerbado" la crisis venezolana. "Todas las acciones internacionales que ayuden a Maduro a permanecer en el poder, como afirmaciones como esta de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, son una sanción durísima para el pueblo venezolano, porque le dan aire a un régimen oprobioso", declaró el jefe de la OEA.

"Si vamos a hablar del efecto de las sanciones sobre el pueblo venezolano (...) la sanción más fuerte que ha tenido el pueblo venezolano ha sido la corrupción del sistema madurista y tenía que haber empezado la alta comisionada de Derechos Humanos refiriéndose a este punto", manifestó Almagro en una rueda de prensa en Medellín, donde se celebra hasta el próximo viernes la 49 Asamblea General de la OEA.

En su visita de la semana pasada a Venezuela, Bachelet expresó que le preocupan las sanciones extranjeras impuestas a la Administración de Maduro porque han "exacerbado" la "preexistente crisis económica". "A mí me duele la situación en Venezuela, me duele porque veo lo que le pasa a la gente", dijo entonces Bachelet. En ese sentido, Almagro señaló que el Gobierno de Maduro se ha "robado" 80.000 millones de dólares, "esa es la cifra estimada más baja", que equivale a "un Plan Marshall en moneda actualizada", en referencia a las ayudas estadounidenses para la reconstrucción de Europa después de al Segunda Guerra Mundial.

Por ello, el secretario general de la OEA opinó que Bachelet debió considerar que el principal problema "son los ladrones que están sentados en la dictadura venezolana". La segunda peor sanción, según Almagro, son "los 40.000 barriles de petróleo que se roba Cuba de Venezuela, que se los lleva por su cuenta prácticamente". "Esa es la segunda peor sanción sobre el pueblo venezolano, entonces tendría que haber empezado por ahí", añadió.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, advirtió por su parte este miércoles que será "implacable" con la oposición si intenta dar un golpe de Estado, luego de que su gobierno denunciara un plan para derrocarlo y asesinarlo. "Seríamos implacables en una contraofensiva revolucionaria a un intento de golpe fascista, ¡implacables!", afirmó exaltado el gobernante en un acto transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión. "Es evidente la complicidad y la participación de Iván Duque y del gobierno de Colombia en este intento fascista para asesinarme (...). El mundo debe saber que desde Colombia se conspira y se trata de subvertir el orden de Venezuela", dijo. "No podrá Donald Trump, no podrá la padilla de bandidos: (John) Bolton, Elliott Abrams, (Mike) Pence, (Mike) Pompeo, Marco Rubio, no podrá la pandilla de bandidos contra Venezuela", soltó desafiante.

