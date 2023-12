Alicia Keys ofrece concierto sorpresa en el metro de Londres

La cantautora estadounidense Alicia Keys realizó una actuación sorpresa en una de las principales estaciones de tren de Londres el lunes, tocando un piano negro que Elton John regaló al edificio.

La artista ganadora de 15 premios Grammy interpretó cuatro canciones, incluido el gran éxito 'Empire State of Mind', 'If I Ain't Got You' y 'No One' en la estación internacional de St Pancras, que conecta Londres con Europa.

Una gran audiencia aplaudió a Keys durante el coro y los interludios de su actuación en solitario mientras interpretaba su reciente lanzamiento 'Lifeline', de la banda sonora del nuevo largometraje musical 'The Color Purple'. Está basado en el musical de Broadway, que a su vez se basó en la novela de 1982.

Éxtasis de 10 minutos

Keys dio una serenata al público durante unos diez minutos, lo que provocó que la creciente multitud de viajeros de la capital tomaran vídeos y fotografías del cantante estadounidense.

La también compositora estuvo en Londres durante el fin de semana para encabezar un concierto presentado por una estación de radio en el O2 Arena de Londres.

La estrella de R&B ha sido nominada a la 66ª edición de los premios Grammy al mejor álbum de audio inmersivo por 'The Diary of Alicia Keys', que se lanzó en el 20º aniversario de su exitoso segundo álbum del mismo nombre, que encabezó las listas de éxitos.

