Alemania y las dudas en torno al Pacto Global sobre Migración de la ONU

Al Parlamento alemán (Bundestag) ha llegado una nueva disputa sobre migración. En Berlín no se había previsto un debate acerca del Pacto de Naciones Unidas sobre Migración que debe ser firmado este 12 de noviembre en Marruecos. Y no sorprende que haya sido el partido populista Alternativa para Alemania (AfD) el que haya incluido el tema en la agenda.

Aprovechando la coyuntura, el ministro de Salud, Jens Spahn, candidato a suceder a Angela Merkel en la dirección del partido conservador Unión Cristiano-Demócrata (CDU), anunció recientemente en el dominical "Welt am Sonntag” que el pacto migratorio es un tema aún por debatirse dentro del grupo parlamentario.

Algunos miembros de la fracción parlamentaria CDU expresan su disgusto con el sorpresivo cambio de un tema que ya el ministerio alemán de Relaciones Exteriores había negociado a nivel internacional y que consideraba como "asunto cerrado”.

¿Qué quiere Alemania?

El ministro bávaro Alexander Dobrindt tilda de responsable del "error de comunicación” al ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por el socialdemócrata, Heiko Maas, quien manejó la negociación del documento a firmarse en Marruecos. Dobrindt pide que la discusión tenga lugar ahora en el Parlamento, para "no perder la soberanía comunicativa". La cuestión es ¿qué quiere exactamente Alemania en asuntos de migración?

El punto 7 del Pacto sobre Migración de Naciones Unidas explica que "en el marco de cooperación…el documento no es vinculante”. Por lo cual, en donde no existe relevancia legal, no es necesario involucrar al Parlamento. El Gobierno federal firma constantemente tales documentos, que no tienen carácter contractual, sin obtener un mandato del Bundestag.

Y sin embargo, el tema "migración" debió haber sido objeto de debate en el Parlamento alemán, "lo que aparentemente fue obviado por el ministerio de Relaciones Exteriores”, agrega Dobrind, advirtiendo que "hay que prestarle más atención al tema para evitar que sea la AfD la que lo asuma como propio.

Alemania, en particular, debería tener el mayor interés en discutir sobre migración, sus razones, y cómo evitar la ilegalidad, toda vez que en el seno de la fracción democristiana crece el descontento con el Pacto sobre Migración a firmarse, según reportes de varios medios.

Migración forzada o migración laboral

Marian Wendt, político de la CDU especializado en asuntos interiores, dijo al periódico berlinés "Die Welt", este 6 de noviembre, que "si bien Alemania está altamente interesada en un manejo coordinado de la migración global, rechazará, junto con otros de sus colegas, la versión actual del Pacto Global sobre Migración”. Según Wendt, "la falta de distinción entre la migración forzada y la laboral es otra desventaja del Pacto".

Después de Estados Unidos y Hungría, Austria anunció que no firmaría el Pacto sobre Migración de la ONU. Una negativa que ha generado un intenso debate en Alemania.

El primer "Pacto Global para una Migración segura, ordenada y regulada", impulsado por la ONU, se adoptará formalmente en una conferencia en Marrakech a mediados de diciembre. Dicho documento contiene una serie de directrices y medidas, cuya implementación no es legalmente vinculante. Se trata de mejorar la cooperación internacional en políticas y normas de migración en el trato con refugiados.

(jov/cp)