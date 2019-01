Alemania y el "brexit": "El tiempo de juegos se acabó"

"Insuficiente", es el veredicto del ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, sobre lo que ocurrió en la Cámara de los Comunes del Reino Unido el martes por la noche (15.01.). El político del partido socialdemócrata SPD dijo el miércoles a la emisora de radio Deutschlandfunk que los diputados británicos no habían dejado claro lo que querían, solo lo que no querían. "Eso no es suficiente", subrayó el ministro. "El tiempo de juegos se acabó", dijo Maas dirigiéndose al gobierno británico. El ministro alemán demandó soluciones rápidas y se mostró escéptico sobre el tema de una posible renegociación del tratado propuesto. "Ya tenemos un acuerdo sobre la mesa", dijo Maas. "Si se hubiera podido ofrecer algo más a Gran Bretaña, se debería haber hecho hace semanas". Máas también considera difícil posponer la retirada británica de la UE prevista para finales de marzo, también en vista de las próximas elecciones europeas de mayo.

Ninguna renegociación en vista

La ministra federal de Justicia, Katarina Barley (SPD), también rechazó claramente cualquier renegociación del acuerdo. Barley declaró que Gran Bretaña debe garantizar la estabilidad: "Apoyamos a Gran Bretaña en su camino, pero no habrá renegociación del acuerdo". La política del SPD está personalmente afectada por los acontecimientos. Su padre es británico. "He sido británica desde que nací y seguiré siéndolo", subrayó Barley.

El padre de Katarina Barley es británico.

El ministro de Exteriores Heiko Mass dijo también que una posible caída del gobierno de May complicaría aún más la situación. Para las negociaciones se necesitaría, según él, un gobierno estable en Londres. Eso indica, que Maas cree posible negociaciones adicionales, aunque no sobre el propio acuerdo de retirada.

"Una lucha increíble"

Peter Altmeier (CDU), ministro de Economía, expresó cierto optimismo en una entrevista con la cadena de televisión ZDF: "Estoy muy impresionado por esta increíble lucha entre las opiniones. Todavía hay muchos que quieren retirarse de la UE. Pero también hay un gran numero de jóvenes y mayores que dicen: 'No desperdiciemos lo mejor que tenemos'". El presidente de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores, Norbert Röttgen (CDU), dijo, que si los británicos realmente quisieran volver a votar en un segundo referéndum sobre la permanencia en la UE, la Unión Europea debería darles más tiempo.

Una dura derrota para Theresa May.

Mucho más pesimistas sonaron las declaraciones de otros políticos alemanes. Nicola Beer, la principal candidata del partido liberal FDP para las elecciones europeas en mayo, pidió que se celebre inmediatamente una cumbre especial de la UE: "La situación en Gran Bretaña y en al UE tras la derrota de Theresa May es dramática. La UE debe responder inmediatamente". Beer argumentó que todas las partes deberían esforzarse por lograr un "brexit" ordenado y luego desarrollar una relación la más estrecha posible entre la UE y Gran Bretaña.

¿Noruega plus? También improbable

Mientras tanto, los medios alemanes especulan sobre el modelo "Noruega plus". Gran Bretaña se uniría al grupo de estados de Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia, que está vinculada a la Unión Europea por una unión aduanera. El problema aquí es que Noruega, por ejemplo, también contribuye al presupuesto de la UE, una solución que probablemente provocaría una fuerte resistencia entre los partidarios del "brexit" en Londres.

(gg)

