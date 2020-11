Alemania: Tribunal Supremo ordena repetir sentencia porque el juez se quedó dormido

Veganos, ultraderechistas y teóricos de la conspiración protestan en Berlín

Si no se respetan las normas, no se protesta

Las autoridades justificaron el uso de cañones de agua. La viceportavoz del Gobierno, Ulrike Demmer, recordó que los manifestantes no cumplían con las reglas de higiene y distancia, ambas medidas que consideró "irrenunciables". Agregó que si no se respetan esas normas, no se puede protestar. El ministro de Salud, Jens Spahn, justificó los cambios legales, pues "la salud tiene un peso superior".