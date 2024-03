Alemania y sus deudas con los derechos humanos

Pasó cinco días en Alemania, a finales del año pasado, para hacerse una idea de la situación de los derechos humanos. Este martes, 19 de marzo de 2024, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, presentó un informe, que refleja la necesidad de actuar en algunas áreas.

Derechos sociales, pobreza y escasez de vivienda

Aunque el Gobierno alemán ha tomado medidas positivas para hacer más accesible el sistema de seguridad social, Mijatovic cree que es necesario hacer mayores esfuerzos. En particular, critica el alto nivel de pobreza, que afecta especialmente a niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad, y no guarda proporción con la prosperidad del país.

Mijatovic pide más cooperación de los actores estatales entre sí y advierte que quienes tienen derecho a prestaciones deben ser informados sobre esos derechos. Además, le preocupa el creciente número de personas sin hogar.

Derechos de la infancia y las personas con discapacidad

Aunque Alemania quiere fortalecer los derechos de sus niños y niñas, en la práctica ha habido pocos avances. El informe se queja de que las autoridades no demostraron saber que deben poner el bienestar de niños y niñas en el centro de sus decisiones.

La comisionada de Derechos Humanos también critica la falta de una autoridad central que pueda coordinar y promover los derechos de la infancia en todos los niveles y pide órganos de denuncia más independientes.

En Alemania, hay también pocos avances en materia de derechos de las personas con discapacidad, afirma Mijatovic en su informe. Aunque las estructuras de suministro de servicios están financieramente bien equipadas, no son inclusivas.

Se continúa insistiendo ampliamente en el enfoque de "espacios protegidos”, como escuelas especiales, talleres para discapacitados e instalaciones residenciales especiales. Y esto dificulta la posibilidad de desarrollar una vida independiente dentro de la comunidad, observa Mijatovic.

Su informe se queja de la falta de compromiso y de voluntad para cambiar las estructuras existentes en Alemania y pide al país invertir en estructuras integradoras y de inclusión.

Protección contra la discriminación

En un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por ejemplo, Alemania fue clasificada como el peor de los 13 países del bloque en lo que respecta a la discriminación contra personas de origen africano. Sin embargo, y pese a disponer de cifras e informes de expertos tan reveladores como este, aún hay muy poco conocimiento en Alemania sobre los estándares básicos de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, sostiene Mijatovic.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, pide "prestar especial atención a la xenofobia y el racismo crecientes" en Alemania. Imagen: MARCUS BRANDT/POOL/AFP/Getty Images

"Se debe prestar especial atención a la xenofobia y el racismo crecientes, que tienen el potencial de socavar la cohesión social y desestabilizar las instituciones democráticas", advierte la autoridad europea en derechos humanos.

En particular, señala que sus interlocutores en Alemania están preocupados por el aumento de tendencias de extrema derecha en el país. Al mismo tiempo que, aunque la ley general de igualdad se considera insuficiente, sigue sin haber un calendario para mejorarla, lamenta el informe.

¿Qué dice Alemania al respecto?

Este informe no es jurídicamente vinculante, pero inicia un diálogo entre el Gobierno de Alemania y la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa. El Gobierno alemán acogió favorablemente el documento y lo considera una contribución importante para reflexionar sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Sin embargo, Alemania parece no querer aceptar las críticas en algunos aspectos. Por ejemplo, el Gobierno afirma que el informe sobre derechos sociales "no se corresponde en muchos aspectos con la realidad política". Esto también se aplica a las declaraciones sobre personas con discapacidad. Además, el Gobierno alemán considera que las declaraciones sobre la pobreza son solo parcialmente comprensibles.

El Gobierno de Alemania no cree que sea necesaria una autoridad de coordinación central para los derechos de niños y niñas, y señala que habrá otro intento de anclar esos derechos en la Ley Fundamental. Adicionalmente, el Ejecutivo no comparte la opinión de que no haya avances en la aplicación de las normas internacionales para luchar contra el racismo, pero admite que esa lucha es una "tarea continua y a largo plazo".

(rml/ms)