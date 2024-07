Alemania sopesa sanciones tras el bloqueo de dos aeropuertos

Vuelos cancelados, largas colas, terminales llenas: junto con la campaña mundial "El petróleo mata", el movimiento climático Última generación ha puesto la mira en las pistas de los aeropuertos como lugar de protesta. Al igual que ayer, miércoles, tras las acciones en Colonia/Bonn, Londres y Oslo, este jueves (25.07.2024) el aeropuerto de Fráncfort ha permanecido paralizado durante varias horas. Y eso, en plena temporada de vacaciones veraniegas en Alemania. Según el operador aeroportuario Fraport, al menos 200 de los 1.400 vuelos previstos para este jueves fueron cancelados.

Durante su acción, loas activistas exhibieron carteles con la leyenda "El petróleo mata" para exigir a los políticos "un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para eliminar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón en todo el mundo antes de 2030, para poner fin a las muertes masivas causadas por alimentar la catástrofe climática".

Viajeros poco entusiasmados

Mientras tanto, los pasajeros tuvieron que armarse de paciencia: muchos esperaron en largas colas en lugar de subir al avión que los llevaría a su destino de vacaciones. Por la mañana, en los grandes paneles que anuncian los vuelos se podía leer: "cancelado". En la terminal principal se ofrecía agua a los pasajeros de manera gratuita. Mientras algunos estaban inquietos, otros trataban de mantener la calma: "De todas formas, no se puede hacer nada", dijo una mujer a la agencia DPA. Había quien ya estaba dispuesto a pasar toda la noche en el aeropuerto.

Los que se enteraron de que saldrían más tarde ese mismo día se sintieron aliviados. Algunos mostraron comprensión por la acción de los activistas, otros, no tanto. Una mujer dijo: "Esta acción es absolutamente equivocada. Eso de pegarse a una pista es una tontería". Por supuesto que hay que hacer algo respecto al cambio climático, dijo un joven. Pero la forma en que se organiza sería contraproducente: "Este tipo de cosas hacen más mal que bien".

Hay más de 30 kilómetros de vallas en Fráncfort, que están técnicamente aseguradas y patrulladas. Imagen: picture alliance/dpa/TNN

Mejor protección de la infraestructura

La acción ha generado amplias condenas, no solo por parte de Fraport, que recalcó que se reserva el derecho de emprender acciones legales y resaltó que los activistas ponen en peligro las operaciones de vuelo y, en última instancia, vidas humanas.

Políticamente, se debatió la cuestión de una mejor protección de las infraestructuras críticas. La semana pasada, el gobierno alemán ya había iniciado un endurecimiento de la Ley de Seguridad Aérea, pero aún no se ha aprobado y, por tanto, no se aplica a los incidentes actuales. En el futuro, la ley castigará la "intrusión intencionada y no autorizada" en la pista de aterrizaje y despegue, entre otras cosas, con hasta dos años de cárcel o una multa. Si llevan consigo objetos prohibidos, pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años. Anteriormente, sólo se imponía una multa.

El ministro de Transporte, Volker Wissing, del partido liberal FDP, afirmó al diario Bild que, "obviamente, los activistas climáticos quieren causar el máximo daño" y que "el legislador debe reaccionar con la máxima severidad".

El grupo Última Generación ya ha llevado, junto a otras asociaciones afines, las protestas a favor de un tratado internacional de eliminación progresiva de los combustibles fósiles a Estados Unidos, Reino Unido, Austria, Países Bajos, Suiza, Canadá, Suecia, Finlandia, España y Noruega.

(cp)