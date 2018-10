Alemania sigue girando en torno a sí misma

El fin de semana en que el mundo está de luto por el asesinato de 11 judíos en Pittsburgh, la derecha nacionalista de AfD consigue entrar en el último parlamento regional alemán en el que aún no contaba con representación. Elegido por más del 12 por ciento de los votantes del estado federal de Hesse, sede de la banca alemana, motor económico y región en la que se pagan más altos salarios de todo el país y en la que el desempleo ha estado cayendo durante años.

Particularmente alarmante en este paralelismo es que uno de los presidentes de la AfD ha tildado recientemente al Holocausto de "cagarruta de pájaro de la historia". Y este partido ya no está sólo representado en el Bundestag alemán, sino en todos los 16 parlamentos estatales. En realidad, este hecho debería sacudir a mi país y acaparar los titulares nacionales. Que este no sea el caso tiene mucho que ver con por qué la AfD está teniendo tanto éxito.

Los votantes, molestos por los enfrentamientos internos

Angela Merkel lleva gobernando 13 años. Y nunca antes le ha ido tan mal en las encuestas como ahora. Esto está relacionado con un cierto agotamiento. Y con la polémica política de refugiados de la canciller. Pero sobre todo, con las constantes disputas dentro del gobierno. La coalición de CDU/CSU y SPD fue desde el principio una alianza obligada sin una visión con la que pudiera ganarse a la gente. Las luchas abiertas por el poder es lo que más enerva a los votantes, como muestran todas las encuestas.

Ines Pohl, redactora jefe de DW.

Una clara mayoría de los alemanes ya no quiere esta Gran Coalición. Consecuentemente, esta elección en Hesse se torna también en una elección sobre los destinos de Angela Merkel y su gobierno. Si el hombre de confianza de Merkel y jefe de gobierno en Hesse no resultara elegido, Angela Merkel tendría que contar con una sublevación interna. La CDU ha perdido muchos votos, pero sigue siendo claramente la fuerza más votada en la región. En este frente no tiene, por tanto, Merkel inmediatamente de qué preocuparse. Sin embargo, su alianza de gobierno

no queda asegurada por mucho tiempo. Porque sus socios del SPD vuelven a perder en unas elecciones estatales y alcanzan aproximadamente sólo el 20 por ciento de los votos. Y esto en un estado federal donde los socialdemócratas estaban tradicionalmente muy arraigados.

El SPD ya no es un socio estable

Tras esta debacle electoral, se elevarán aún más las voces que claman que el SPD sólo puede sobrevivir si abandona la coalición de gobierno con Merkel lo antes posible. Esta discusión interna continuará ocupando a Alemania en las próximas semanas. Y evitará que el gobierno haga su trabajo. Casi resulta ocioso decir lo pésimo que esto resulta, no solo para el propio país, sino también para una Europa que continúa polarizándose y disolviéndose en los fronteras.

Pero también hay buenas noticias en esta noche electoral. Hesse podrá formar un gobierno cuyos miembros estén profundamente anclados en nuestra constitución y que gobernarán ciñéndose a sus fundamentos. Incluso aunque la derecha nacionalista esté ahora representada en todos los parlamentos alemanes, no hay sitio para los antisemitas en la mesa del gobierno.

