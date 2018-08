Alemania: Seis de cada diez nacionalizados mantienen doble ciudadanía

10 cosas que encontrará en (casi) todos los hogares alemanes

Cepillo de baño

Aunque este objeto, la "Klobürste", también se encuentra en muchos otros países, de alguna manera parece mucho más prominente en Alemania. Los cepillos de baño no están ahí solo para ser usados los fines de semana. Debido a la forma particular de muchos inodoros alemanes, esas manchas marrones no se van por sí solas. Así que manos a la obra.