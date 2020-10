Alemania se enfrenta a un largo y duro invierno de pandemia

El coronavirus y los alemanes en la primavera: había restricciones de contacto y una acción política decidida. Los alemanes aprendieron a trabajar en su hogar, anduvieron en bicicleta y se quedaron en casa la mayor parte del tiempo. Nos sorprendió ver las imágenes de Italia o España de clínicas completamente sobrecargadas de trabajo. Y las imágenes de los muertos.

Nos repugnaba la indiferencia de un Presidente Bolsonaro en Brasil y especialmente de Donald Trump en la Casa Blanca. Pero nosotros en Alemania teníamos a Angela Merkel. Y el confinamiento no duraría para siempre y luego llegaría el verano. La sensación general era que con un poco de suerte íbamos a salir bien de esta crisis. Aunque hubo varios miles de muertos en Alemania. Los alemanes se reconocieron un poco en la crisis; ahí estaba de nuevo, la "angustia alemana". El acaparamiento de papel higiénico en el sótano se convirtió en un símbolo de ello.

El virus tiene a Alemania en sus manos

Todo es diferente ahora. Nada va desvanecerse pronto, ni el virus, ni la crisis. Los alemanes han tenido que aprender lo importante que es el valor de incidencia.

Los alemanes están viviendo una política que pronuncia frenéticamente prohibiciones de alojamiento en hoteles que ya han sido anulados por los tribunales. Todos, o al menos la mayoría, llevan máscaras de manera disciplinada donde tienen que hacerlo y sin duda lo harían también en lugares públicos. Y los alemanes también observan a una canciller que poco a poco va perdiendo la paciencia con los primeros ministros de los estados federados.

Jens Thurau, DW.

Los elogios a la excelente atención médica de los alemanes, a la sensatez de sus políticos y científicos se han desvanecido, y se extiende una profunda preocupación. El número de infecciones en Alemania sigue siendo comparativamente bajo en comparación con el de Francia, por ejemplo. Pero los políticos están jugando un juego arriesgado ahora. La economía y la cultura ya no soportan un segundo confinamiento, las clases dirigentes están poniendo la responsabilidad del curso ulterior de la pandemia en manos de los ciudadanos. En las grandes ciudades en particular, la policía no ha logrado impedir las grandes fiestas del verano, lo que era casi imposible considerando la escasez de personal.

Los políticos parecen abrumados

Máscaras, distancia, higiene. En conversaciones privadas se hace evidente que cada vez más gente que apoya la política contra el coronavirus en general empieza a tener algunas preguntas. ¿Por qué fue y sigue siendo una hazaña terrible que se le permitiera visitar a un familiar moribundo en la clínica, y por qué la Bundesliga está jugando con público otra vez? ¿Por qué dos ciudadanos responsables tienen que renunciar a viajar a un hotel en un estado federal vecino, mientras que la policía es incapaz de impedir fiestas con unos cientos de participantes?

Ecuaciones que probablemente no le sirvan a nadie. La gran mayoría de la gente sensata de este país tiene que pasar de nuevo por la crisis. Alemania se enfrenta a un invierno, duro, frío y oscuro. Los políticos han probado varias cosas, han cometido errores, han alabado el federalismo al principio y luego lo han exagerado. Pero una sociedad democrática consiste en libertad y responsabilidad, no sólo de derechos, sino también de deberes.

Ahora tenemos que lidiar con esto nosotros mismos, todos y cada uno de nosotros. Por el momento, la política se ha enredado en las minucias, pero los propios alemanes saben muy bien lo que hay que hacer ahora. Crisis del coronavirus, episodio dos: usar máscaras, mantener la distancia, limitar los contactos. Y no perder la paciencia.

(gg/er)