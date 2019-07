Alemania: ¿Se deportará a más gente en el futuro?

¿Cuántas personas están siendo deportadas actualmente en Alemania?

Según el Ministerio del Interior alemán, un total de 23.617 solicitantes de asilo rechazados fueron deportados en 2018. Esta cifra suena a mucho. Sin embargo, en el mismo período, alrededor de 31.000 deportaciones fracasaron por varias razones. En la mayoría de los casos, porque faltaban los documentos personales de viaje. Sin embargo, a menudo se debe también a que las personas que van a ser deportadas se esfuman el día antes de la fecha de deportación. Pero la verdad hay que citarla también: en 2018, 240.000 personas se vieron obligadas a abandonar el país; la mayoría lo hizo por sus propios medios.

¿Cómo se aumentará el número de deportaciones?

Las nuevas leyes apuntan a evitar que las personas que deben abandonar el país eludan la deportación. Para lograrlo pueden ser puestos bajo custodia más fácilmente que hasta ahora. Solo los tribunales pueden ordenar la privación de libertad. Hasta ahora, había centros de detención especiales para unas 500 personas en toda Alemania. Desde hace poco tiempo, las personas que van a ser deportadas también pueden estar en prisiones comunes. Para garantizar que esto no entre en conflicto con las regulaciones de la UE, los detenidos en vías de deportación se encuentran separados de los delincuentes comunes. El arresto puede imponerse incluso si la fecha de salida especificada se ha excedido en 30 días y puede durar un máximo de 18 meses. Los solicitantes de asilo que se nieguen rotundamente a cooperar con las autoridades para determinar su identidad, también estarían afectados por la medida. Sin embargo, debe haber una "perspectiva razonable de deportación".

¿Cuál es el requisito para la deportación?

Primero, la solicitud de asilo debe haber sido rechazada. Con la decisión judicial correspondiente, el permiso de residencia temporal caduca, y el solicitante de asilo sin permiso debe abandonar el país dentro de un cierto período de tiempo. Si la persona que debe abandonar el país deja que el tiempo transcurra sin hacerlo, entonces la salida del país puede imponerse a través de una deportación. Esto también se aplica a las personas con procedimientos de asilo vigentes que hayan sido condenados por un delito de prisión de al menos de tres años.

Dos hombres fueron deportados a Afganistán en febrero de 2019 en Fráncfort.

Otro requisito para la deportación es, en cualquier caso, que se aclare la identidad de la persona y que estén disponibles sus documentos válidos de viaje o de reemplazo equivalentes. Sin embargo, algunos países de origen se niegan repetidamente a emitir estos documentos y a recuperar a sus ciudadanos. Mientras esto no cambie, no es posible que se produzca un aumento significativo del número de deportaciones.

¿Cuándo no se llevan a cabo deportaciones?

Como regla general, no se deporta a países de origen en los que la persona expulsada pueda sufrir torturas o se vea amenazada de muerte a su regreso. Tampoco se deporta a enfermos mentales o discapacitados físicos.

Los solicitantes de asilo rechazados, cuya identidad ha sido esclarecida, pero están en periodo de formación o se ganan la vida con su propio trabajo, también se salvan de la deportación; estos obtienen una suspensión temporal de deportación.

Si en un vuelo programado, una persona a punto de ser deportada se opone a ello usando la fuerza, el piloto debe decidir si quiere transportarlo o no. Una y otra vez, los pilotos se niegan a hacerlo para no perturbar o poner en peligro a los demás pasajeros. Pero la deportación solo se aplaza, no se cancela. Si la deportación no puede llevarse a cabo, el permiso de residencia no se mantiene, como solía ser en el pasado, en forma de suspensiones temporales. Entonces, tampoco habría reagrupación familiar, porque ya no existiría el derecho a la residencia en Alemania.

(rmr/er)

