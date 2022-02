Alemania se acerca al máximo de contagios por coronavirus

"Las previsiones científicas nos muestran que el pico de la ola está a la vista", aseguró el viernes (11.2.2022) Olaf Scholz durante una intervención en el Bundesrat, la cámara alta del Parlamento alemán que representa a las distintas regiones. "Esto nos permite considerar una primera etapa de reapertura en la reunión con los 'Länder' la próxima semana, y luego otras para la primavera", agregó.

El próximo miércoles, 16 de febrero de 2022, tendrán lugar nuevas discusiones entre el canciller y los representantes de las regiones para decidir si se mantendrán o no las medidas restrictivas para luchar contra la pandemia. Las restricciones varían dependiendo de la región, y se aplican sobre todo a restaurantes, bares, cafés o comercios no esenciales, cuyo acceso está prohibido a los no vacunados. En algunos casos, se pide también un test de antígenos, además de una pauta completa de vacunación o un certificado de restablecimiento del COVID-19 para los que aún no recibieron la tercera dosis.

Nivel récord de contagios

Scholz se enfrenta a una creciente presión de los alemanas y de sus socios de coalición, el partido liberal FDP, para suavizar las restricciones. El proyecto del gobierno de imponer la vacunación obligatorialevanta rechazo, sobre todo en la región de Baviera donde el gobierno local, liderado por la oposición conservadora, levantó esta obligación para el personal sanitario.

Alemania registra actualmente niveles récord de infección. Según el Instituto Robert Koch (RKI, por sus siglas en alemán), se registraron más de 240.000 contagios durante las pasadas 24 horas.

MS (dpa/afp)