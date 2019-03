“Alemania sí ayudó a Billy Six en Venezuela”, dice su abogado

Según, Amado Vivas, el abogado venezolano del periodista Billy Six, "él mismo ayudó a coordinar la salid de Billy Siy de Venezuela, junto con la Embajada de Alemania”, dijo el jurista a semanario argentino "Perfil". Six afirmó a su regreso de Caracas que los diplomáticos alemanes no habían protestado contra su detención ni lo habían ayudado durante su larga detención.

El abogado de Six dijo además que, en realidad, su cliente no quería irse de Venezuela: "Fue muy difícil convencerlo de que el riesgo era muy alto para él", dijo Vivas. Periodistas extranjeros han sido repetidamente amenazados, secuestrados o golpeados. "Estábamos preocupados de que no hubiera una segunda oportunidad y de que estaba exponiéndose a un gran riesgo", agregó el abogado a la publicación argentina "Perfil".

"Six no quería irse de Venezuela"

Six quería reunirse con sus amigos venezolanos, cuenta Vivas. Y esa fue la razón por la que Six no tomó el primer vuelo posible el viernes. "Afortunadamente, no tenía ningún documento ni su pasaporte para moverse libremente", dijo Vivas. Por ello, el abogado coordinó su salida de Venezuela junto con la Embajada de Alemania.

"La partida de Billy Six tuvo elementos de un thriller", relata Vivas. "Cuando pudimos liberarlo, no quería irse, y cuando aceptó la partida, no hubo vuelo". Antes de la liberación de Six de la cárcel, el mismo Amado Vivas le había dicho al Daily Mirror que "la Embajada de Alemania en Venezuela estaba haciendo todo lo posible por ayudar a Billy Six”.

jov (dertagesspiegel,perfil, dailymirror)