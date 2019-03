Alemania: ¿puede un musulmán ser canciller conservador?

Muchos conservadores han puesto el grito en el cielo por la respuesta de Ralph Brinkhaus. La agencia de noticias evangélica "idea”, que pertenece al entorno de la alianza evangélica conservadora, preguntó al presidente del grupo parlamentario del partido CDU en el Bundestag si es posible que un musulmán fuera canciller por la CDU en el año 2030. "Por qué no, si es un buen político y representa nuestros valores y puntos de vista políticos”, respondió Brinkhaus, que tiene 50 años y preside desde hace poco más de cinco meses la fracción de la CDU en el Bundestag.

La respuesta de Brinkhaus es legalmente correcta. La Ley Fundamental no menciona ninguna especificación concreta para ser nombrado canciller. La persona debe tener al menos 18 años y no puede haber sido despojada legalmente de su derecho al voto. Ni siquiera tiene por qué formar parte del Bundestag, el Parlamento alemán.

Avalancha de interacciones

Sin embargo, las palabras de Brinkhaus suscitaron indignación en la red, aunque con efecto claramente retardado. La agencia "idea" publicó la entrevista el pasado 27 de febrero de 2019. Al día siguiente aparecieron citas de la entrevista en algún que otro diario. Pero no fue hasta el Miércoles de Ceniza (6.03.2019), una semana después de su publicación, cuando el popular diario Bild se subió al carro de las declaraciones de Brinkhaus publicando como "breaking news”: "El jefe del grupo parlamentario de la CDU Brinkhaus se imagina un canciller musulmán de la CDU”. La nota suscitó en las redes sociales de Bild 18.200 interacciones, mucho más de lo que logró alcanzar cualquier otro artículo del día.

Pero eso no bastó a Bild, que lanzó la pregunta a diversos políticos: "¿Está el partido CDU realmente preparado para un canciller que jure por Alá y no por Dios?”. A continuación seguían las respuestas de media docena de políticos de segunda fila de la CDU, algunos de ellos preguntando a su vez por qué Brinkhaus siquiera llegó a tratar el tema. Pero varios se muestran muy claros al respecto, como la ministra de Educación del estado federado de Schlewig-Holstein: "Por supuesto que un democristiano musulmán, hindú o ateo puede ser canciller por la CDU”. A su respuesta podría agregarse que el partido no impone filiación religiosa alguna a sus miembros, aunque en la base de su política "subyace la visión cristiana del hombre y su responsabilidad ante Dios”.

Trabajo político, no orientación religiosa

En el municipio de Hanstedt, situado al sur de Hamburgo, Necdet Savural se encuentra sumido en los preparativos para un encuentro de la asociación local de la CDU mañana viernes (8.03.2019). Savural es el presidente y será probablemente reelegido. Este empresario pertenece a la asamblea del Consejo Municipal y, desde hace dos legislaturas, también a la diputación de la comarca de Harburg. "Tanta indignación no me parece sensata. Es algo que se dirige de nuevo hacia el populismo y la división”, dice. Savural es musulmán y su esposa es católica. Forman una feliz pareja desde hace décadas. Savural participó en la Conferencia sobre el Islam organizada en 2018 por el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer.

A principios de diciembre de 2018, Angela Merkel dio su último discurso en Hamburgo como presidenta del partido CDU. Un ponente de aquella convención de la CDU criticó duramente a la actual canciller por varios asuntos, entre otros, por la acogida de cientos de miles de refugiados en otoño de 2015. Por su parte, Necdet Savural también habló y lo hizo para defender a la directiva saliente de la CDU. A Savural le enerva el debate sobre las afirmaciones de Brinkhaus. Para él, la cuestión es "la calidad del trabajo político, no la orientación religiosa individual”, dice a DW. "Miren Turquía. ¿Qué política hace Erdogan como musulmán? Eso nada tiene que ver con el islam", dice Savural. ¿Y en Alemania? "Aquí hay bastantes políticos católicos, protestantes o ateos que no sirven para nada”. Por el contrario, opina que el verde Cem Özdemir "hace política en condiciones”. Al final, Savural bromea diciendo: "Me presentaré como candidato a presidente de Alemania”. Y lo cierto es que podría hacerlo, porque cumple con todos los requisitos necesarios.

(ms/cp)

