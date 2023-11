Alemania pide a Israel "proteger a población civil" de Gaza

En entrevista exclusiva con DW, la jefa de la diplomacia alemana Annalena Baerbock habló sobre la necesidad de hablar y aprender de guerras pasadas, para que no se repitan.

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, reveló el lunes (20.11.2023) que ha pedido al gobierno de Israel que proteja "a la población civil de Gaza", pues su lucha es contra el movimiento terrorista Hamás y no contra "mujeres y niños palestinos inocentes".

En una entrevista exclusiva con DW, Baerbock señaló que para garantizar la seguridad de la población que sufre el conflicto militar entre Israel y Hamás se necesita "responsabilidad internacional" a fin de proteger a los civiles frente "a los peores crímenes".

"Responsabilidad de proteger"

El primer ministro de Israel (Benjamin Netanyahu) debe condenar la violencia de los colonos (pues) esto también redunda en interés de la seguridad de Israel. En términos de seguridad en Cisjordania, Israel también es responsable de garantizar que la situación allí no se agrave aún más", afirmó.

Baerbock reiteró que había dejado claro al gobierno israelí que "hay que proteger a la población de Gaza", y añadió: "Su lucha es con una organización terrorista, Hamás, que quiere destruir Israel, y no con los civiles de Gaza, gente inocente, mujeres y niños, palestinos inocentes".

En cuanto a las peticiones de alto el fuego, dijo: que "todos los días, Hamás deja claro que quiere borrar a Israel del mapa", lo cual "significaría que Israel ya no podría defenderse en medio del continuo terror de misiles".

"Para un alto el fuego, Israel y Hamás tendrían que acordar dejar de dispararse mutuamente", subrayó.

Annalena Baerbock, jefa de la diplomacia alemana, durante la entrevista con el periodista de DW, Jaffa Abdul Karim. (20.11.2023) Imagen: Ronka Oberhammer/DW

Las lecciones de la guerra

En respuesta a las críticas de algunos Estados árabes de que Alemania estaba extendiendo un "cheque en blanco" a Israel por la supuesta violación del Derecho internacional, debido a su responsabilidad tras el Holocausto, Baerbock declaró: "Me irrita mucho esa gente, porque a mí me parece la relativización completa del genocidio, el peor crimen que ha visto este mundo".

"Mi país, (durante) el régimen nazi de Alemania, fue responsable de la muerte de seis millones de hombres y mujeres judíos, de la muerte de cientos de miles de europeos en Europa", aseveró.

Y argumentó: "La gente critica que hablemos de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Pero esa es la base sobre la que se construyó el Derecho Internacional para garantizar que un genocidio no vuelva a repetirse, así que las críticas me parecen extremadamente inquietantes".

La ministra de Asuntos Exteriores destacó que Alemania está "comprometida con el Derecho internacional y con nuestra responsabilidad como alemanes. Y eso significa dar a los hombres y mujeres judíos, a los que Alemania intentó aniquilar bajo la dictadura nazi, un país seguro".

"Para mí, eso no se contradice en absoluto con defender el derecho internacional humanitario y la universalidad de los derechos humanos. Por eso he dejado tan claro que cada vida tiene el mismo valor, que las terribles imágenes de los niños palestinos me quitan el sueño tanto como pensar en los niños israelíes secuestrados", remarcó.

gs/jc (dw)