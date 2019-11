Alemania penalizará tomar fotos por debajo de las faldas

Alemania: draconianas sanciones por matar animales

Conejos: hasta 25.000 euros

Matar a un conejo salvaje sin contar con el permiso necesario puede costar hasta 5.000 euros. Y si los cría en casa y no les da comida o agua, o incluso no elimina correctamente a los ejemplares fallecidos, el castigo monetario puede llegar a los 25.000 euros. Como la ley alemana es muy compleja, lo mejor es no matar ni maltratar a ningún animal y listo. Es, además, lo más humano.

Autor: Diego Zúñiga