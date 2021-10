Alemania: Los Verdes quieren formar coalición con socialdemócratas y liberales

El partido de Los Verdes en Alemania anunció este miércoles (06-10-2021) que quiere formar una coalición con los socialdemócratas del SPD, que ganaron las pasadas elecciones legislativas, y los liberales del FDP.



"Hemos llegado a la conclusión de que ahora es lógico seguir negociando con el SPD y el FDP, y buscaremos más en profundidad llegar a un acuerdo", explicó en rueda de prensa la copresidenta de los ecologistas, Annalena Baerbock. Esta decisión elimina la posibilidad de pactar con los democristianos de la CDU-CSU, la formación de Angela Merkel, que quedó segunda en las elecciones.





Por su parte, el presidente del Partido Libera, Robert Habeck agregó que el establecimiento de estas conversaciones no prejuzga que habrá un acuerdo de coalición entre los tres partidos al final del proceso, en lo que se ha dado en llamar la "coalición semáforo" en alusión a los colores que identifican a las tres formaciones. Además, dijo que esta propuesta a los liberales no es "un rechazo completo" a un eventual proceso de conversaciones con los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU).



Tras los comicios del 26 de septiembre, probablemente se necesitará una alianza de tres formaciones con programas muy distintos para alcanzar una mayoría, algo que no ocurría en el país desde la década de 1950.

mn (efe, afp)