Alemania: la "tomatina" que impulsó el movimiento feminista

Un equivalente al histórico eslogan "Nosotras parimos, nosotras decidimos” o "Mujeres unidas no serán vencidas” sería hoy día el hashtag #metoo y, en Latinoamérica, #niunamenos. En Alemania se pone en marcha este jueves (13.09.2018) un nuevo proyecto en internet bajo el hashtag #frauenmachengeschichte (cuya traducción sería #lasmujereshacenhistoria). Se trata del Archivo Digital alemán de Mujeres(DDF por sus siglas en alemán), un proyecto único en Europa.

El portal DDF viene impulsado por el Gobierno alemán con el objetivo de preservar y llevar a cabo un trabajo científico sobre la historia del movimiento por la liberación de la mujer. "Todos juntos debemos seguir luchando por la igualdad de las mujeres”, dice al respecto la ministra alemana de Familia, Franziska Giffey: "En el Archivo Digital de Mujeres podremos ver, comprender y dejarnos inspirar por lo que han luchado por nosotras las mujeres".

Alemania se decanta por los archivos regionales

Unos 40 archivos, bibliotecas y centros de documentación de Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo e Italia han reunido y digitalizado documentos originales, revistas y libros de historia. Un organismo central ha impulsado y coordinado el trabajo conjunto de las distintas instituciones. El nuevo portal dará acceso a sus principales documentos en línea.

En Alemania existen 30 archivos feministas con material sobre el movimiento de las mujeres. En el extranjero, las cosas están organizadas de otra manera. Por ejemplo, tanto en Holanda como en Dinamarca hay un archivo central o Casa de la Historia de las Mujeres. Pero en Alemania hay una fuerte regionalización debido a su pasado bélico: "Las mujeres decidieron conscientemente tras la Segunda Guerra Mundial que deseaban archivos a nivel regional”, dice Sabine Balke, directora del DDF. "De esta manera, si uno de ellos tiene que cerrar, hay otros a los que acudir.

Mujeres llevan a cabo en 1968 una acción por la emancipación femenina.

El poder de las mujeres en el siglo XIX

En pleno fragor del feminismo actual, a veces el público no es consciente de que ya a mediados del siglo XIX existieron los primeros movimientos de mujeres. En el revolucionario año 1968, a las feministas les faltaba perspectiva histórica sobre los orígenes de su lucha. "Nadie conocía a Anita Augspurg o Helene Lange. En cambio sí era conocida la batalla de las sufragistas inglesas”, dice Balke. "Algo similar sucede hoy. Se conoce a las sufragistas porque eran más combativas. En Alemania el movimiento civil por las mujeres fundó asociaciones que hicieron muchas cosas, pero su actividad no es tan conocida. Ahí es donde entramos nosotras para mostrar quiénes lideraron el primer movimiento alemán por la mujer”. Las figuras de pensadoras y activistas por los derechos de la mujer como Anita Augspurg, Hedwig Dohm, Louise Otto-Peters y Minna Cauer no se estudiaban en las escuelas. El DDF quiere ahora dar testimonio de sus actividades.

"Tomatina” para llamar la atención

El lanzamiento del archivo DDF en Berlín tiene lugar este 13 de septiembre, conmemorando así los 50 años de un día significativo para el movimiento de la mujer en Alemania. En 1968, el movimiento estudiantil estaba en pleno fragor en Alemania. La revolución estaba en el aire, pero había descontento entre las mujeres.¿Esa revolución no valía para los dos sexos? A principios de 1968, un grupo de mujeres fundó el Consejo de Acción para la Liberación de la Mujer (APO por sus siglas en alemán), un grupo feminista. Durante una asamblea de delegados de la Asociación alemana de Estudiantes Socialistas, el 13 de septiembre de 1968, la activista Helke Sander presentó el APO y denunció la discriminación de las mujeres dentro de la Asociación.

La activista Helke Sander denunció la situación de las mujeres ante la asamblea de la Asociación alemana de Estudiantes Socialistas.

Pero su comité, formado íntegramente por hombres, quiso obviar el tema planteado por Sander sin debatirlo siquiera. Furiosa, Sigrid Rüger, una estudiante de Filología Románica en los últimos meses de embarazo, lanzó tomates al estrado masculino. Esta "tomatina” y su recepción mediática pusieron en la mira de la opinión pública la problemática planteada por las mujeres. Tras esta acción, se fundaron los primeros consejos femeninos y varios grupos de mujeres. La gran explosión tuvo lugar después, en 1971, con la campaña a favor del aborto publicada en la revista Stern. Pero la "tomatina” del 68 quedó como el primer gran símbolo de la lucha de las mujeres en la RFA.

"Los hombres tomaban entonces un papel público, mientras que las mujeres quedaban al cuidado de los hijos. Y eso es algo que todavía hoy sucede. Aún no hemos alcanzado la igualdad entre sexos”, explica Sabine Balke. "En su día, la ‘tomatina' fue una provocación. Se lanzaron los tomates porque las mujeres no podían hablar, porque querían dejar claro que ser mujer no implicaba necesariamente dedicarse a los hijos”, concluye.

