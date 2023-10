Ultraderechista alemán hospitalizado tras incidente confuso

El partido de extrema derecha AfD informó que Tino Chrupalla tuvo que ser hospitalizado tras un "incidente violento" en un acto de campaña en la ciudad bávara de Ingolstadt. Aún no hay detalles al respecto.

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) dijo que su colíder Tino Chrupalla resultó herido en un "incidente violento" en un mitin de campaña el miércoles (04.10.2023) en el estado de Baviera, en el sur de Alemania.

La oficina nacional de AfD señaló que Chrupalla había sido hospitalizado en la ciudad de Ingolstadt, donde había asistido a un mitin de campaña antes de las elecciones estatales del domingo en Baviera.

Un breve comunicado policial aseguró que Chrupalla tuvo que recibir tratamiento médico detrás del escenario alrededor de las 16:30 horas (14:30 UTC) y que luego fue trasladado a un hospital, pero "en ese momento no se apreciaba ninguna lesión obvia".

Sin detalles del incidente

Un representante de la fiscalía de Ingolstadt declaró a la agencia de noticias AFP que los investigadores estaban examinando posibles lesiones corporales. Por su parte, un portavoz de AfD dijo el miércoles a la agencia de noticias dpa que el estado de Chrupalla era estable y que estaría "bajo vigilancia médica intensiva durante la noche".

Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre el incidente. La Policía lanzó un llamamiento en busca de testigos y pidió a quienes asistieron a la manifestación de AfD que proporcionaran fotografías o vídeos del evento.

¿Qué pasó en el mitin?

Un testigo declaró al diario local Donaukurier que el líder de AfD se había tomado algunas "selfies” y luego se desplomó. Un representante local de AfD dijo a dpa que Chrupalla estaba programado para hablar en el evento, pero que se había visto atrapado en una multitud.

Más tarde, Andreas Aichele, portavoz del departamento de Policía de Alta Baviera, indicó que no estaba claro si el político había sido atacado, se había caído o simplemente no se sentía bien. Aichele dijo que las autoridades no descartaban nada y que se estaba llevando a cabo una investigación.

Chrupalla, de 48 años, ha liderado el partido antiinmigrante durante cuatro años. El martes, Día de la Reunificación Alemana, su copresidenta, Alice Weidel, canceló una charla pública citando "cuestiones de seguridad" concretas como motivo.

ct (afp, dpa, ap)