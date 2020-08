Alemania hace obligatorio test de coronavirus para quienes regresen al país

El ministro de Salud alemán Jens Spahn ha anunciado este jueves (06.08.2020) nuevas medidas para reducir el número de contagios por coronavirus en el país, que registró más de 1.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas, la cifra más alta en tres meses.

Las nuevas restricciones se aplicarán a todos los viajeros que regresen al país desde las zonas calificadas como de alto riesgo por el Gobierno alemán. A contar del sábado, estas personas deberán ser examinadas y sometidas a un test de coronavirus para entrar al territorio alemán.

Alemania dispondrá de estaciones para realizar las pruebas de coronavirus, especialmente en los aeropuertos, y también se proporcionarán instalaciones para los que entren al país por tren o en automóvil. Las pruebas serán gratuitas.

Spahn defendió la decisión de hacer que las pruebas sean gratuitas: "No me parece bueno el debate de 'Si puedes permitirte unas vacaciones, puedes permitirte el examen'", dijo. "No debemos convertir el tema de los test en un asunto social", agregó.

Sobre el aumento en el número de contagios, el ministro de Salud culpó tanto a los viajeros que regresaban del extranjero como a la deficiente adherencia de la gente a las mediadas de distanciamiento social, aunque admitió que el aumento de las pruebas también era responsable de parte del incremento.

"Entiendo que la gente esté harta, pero debe resistirse a la idea engañosa de que la pandemia nunca fue del todo seria", expresó Spahn.

Sobre la violación de la libertad individual

En cuanto a la obligación de los test, el ministro de Salud subrayó que tenía claro "que se trata de una interferencia en la libertad del individuo". Sin embargo,aseguró que esta interferencia era "razonable". Si alguien se negara a someterse a una prueba, podría ser obligado a pagar una multa de hasta 25.000 euros. Según Spahn, las pruebas se pagarán con la reserva de liquidez del fondo de salud.

Alemania está actualizando constantemente su lista sobre zonas de alto riesgo, donde se abarcan regiones y países tanto dentro como fuera de la Unión Europea, entre ellos figuran Luxemburgo y las tres regiones españolas de Aragón, Cataluña y Navarra. Para el criterio de evaluación de una zona de riesgo o no se analizan los estados o regiones donde ha habido más de 50 personas recién infectadas por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.

(tagesschau.de, rtre, spiegel.de, dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |