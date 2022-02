Alemania elige su presidente: un cargo importante pero no poderoso

Cuando Frank-Walter Steinmeier anunció en mayo que estaba interesado en postular de nuevo al cargo de presidente alemán, muchos lo vieron como una apuesta inusual en el cauto mundo de la política alemana.

Por un lado, un presidente en funciones rara vez declara su interés en un segundo mandato tan fácilmente. En segundo lugar, este hombre de 65 años no podía saber el año pasado si podría contar con una mayoría en la Convención Federal en las elecciones del 13 de febrero de este año.

En ese momento, su Partido Socialdemócrata (SPD), de centro-izquierda, iba por detrás de la Unión Cristianodemócrata (CDU), de centro-derecha, en las encuestas previas a las elecciones de septiembre de 2021. Si el partido conservador hubiera ganado, probablemente habría instalado un candidato presidencial propio.

Sin embargo, la campaña del candidato a canciller de la CDU, Armin Laschet, se descarriló, y Olaf Scholz, del SPD, se convirtió en jefe de gobierno contra todo pronóstico. Los socios de coalición elegidos por Scholz, los Verdes ecologistas y los liberaldemócratas, no tardaron en sumarse a la idea de un segundo mandato de Steinmeier, por lo que su elección es casi segura. La CDU, que aún está curando las heridas de la derrota, ha decidido no presentar su propio candidato a las elecciones.

La drag queen Olivia Jones fue una de las celebridades que atrajo la atención de los medios en la Asamblea Federal en 2017.

La estabilidad es un punto a favor

Un total de 1.472 personas formarán la Convención Federal, órgano que se reúne cada cinco años con el único fin de elegir al presidente. Incluye a los 736 miembros del Bundestag más otras 736 personas elegidas por los representantes de los 16 estados alemanes. Este último grupo incluye a celebridades y otras figuras destacadas. Este año habrá varios atletas, un astronauta, actores y varios epidemiólogos y trabajadores sanitarios que fueron nombrados en señal de agradecimiento por su trabajo durante la epidemia de COVID. Karla Spagerer (92 años), superviviente de una infección por COVID-19, del SPD y superviviente del Holocausto, será el miembro de mayor edad de la asamblea.

En conjunto, la reelección de Steinmeier no es un mal resultado, según Uwe Jun, profesor de política de la Universidad de Tréveris. "La opinión general sobre Steinmeier es que ha desempeñado su papel de forma satisfactoria en su primer mandato", dijo Jun a DW. "Es alguien con los pies en la tierra, que puede hablar con diferentes grupos sociales. Y siempre ha dado con el tono adecuado en cuestiones difíciles, en cuestiones de crisis, en la pandemia del coronavirus. Nunca ha habido una protesta ruidosa contra su mandato".

Ha habido tiempos más fáciles para ser presidente alemán, un cargo cuyo papel social como figura unificadora de la nación suele primar.

"El presidente tiene que representar a Alemania tanto a nivel interno como ante el mundo, y tiene que desempeñar un papel integrador", dijo Jun. "Esto último se ha vuelto más difícil porque la sociedad es cada vez más heterogénea y está más polarizada. Partes de la sociedad no quieren verse representadas por él".

"Desempeña una función importante para la sociedad: acercar a las diferentes partes", coincidió Ursula Münch, directora de la Academia de Educación Política con sede en Baviera. "Y yo diría que se ha vuelto más difícil para el presidente, porque los que han perdido la fe en el sistema político no confiarán tanto en él".

Una función poderosa, pero solo en caso de crisis

El presidente alemán no es tan poderoso como sus homólogos internacionales, por ejemplo en Estados Unidos, Francia o Rusia. No dirige las fuerzas armadas, no puede poner en marcha leyes de emergencia ni decidir la disolución del parlamento.

Esta posición relativamente débil del cargo tiene sus raíces en la historia alemana. El presidente de la República de Weimar ejercía un poder considerable. Y en 1933, el anciano "Reichspräsident" Paul von Hindenburg fue persuadido de utilizarlo para allanar el camino del dictador nazi Adolf Hitler hacia el poder.

El propósito constitucional del presidente hoy en día solo se hace evidente en contadas ocasiones. Él (y hasta ahora siempre ha sido un él) representa a Alemania como jefe de Estado, pero no toma ninguna decisión ejecutiva o política. Pero tiene poderes constitucionales para intervenir como una especie de árbitro cuando hay un estancamiento político: es el presidente quien decide, por ejemplo, si el Bundestag debe ser disuelto si el canciller pierde una moción de censura. También tiene la facultad de vetar leyes si considera que violan la Constitución alemana.

"Los autores de la Ley Fundamental decidieron conscientemente no dar al presidente grandes poderes. Es un cargo importante, pero no es un cargo poderoso, a menos que las demás instituciones estén en crisis", explica el politólogo Münch.

Los candidatos marginales tienen un papel

Otro elemento del papel social del presidente surge de su independencia del gobierno. Esto le permite sensibilizar sobre cuestiones que pueden no estar en el radar del parlamento o del gobierno.

Lo mismo ocurre con las elecciones en sí, que siempre incluyen a candidatos adicionales que no tienen ninguna posibilidad de ganar, pero que pueden aprovechar la oportunidad para apuntar hacia un problema en la sociedad.

"Siempre ha formado parte de las elecciones presidenciales el hecho de que haya candidatos alternativos; eso es importante", dijo Münch, que cree que el candidato del partido de la izquierda, Gerhard Trabert, fue una "elección útil e inteligente".

En cualquier caso, los otros candidatos no deben preocupar al Presidente Steinmeier, que se prepara para una segunda ceremonia de investidura.

