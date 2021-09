++ Alemania elige: Biden tilda de "sólido" al SPD al enterarse que lidera el recuento ++

Alemania votó este domingo (26.09.2021) en las primeras elecciones en más de una década sin Angela Merkel como candidata, pero podría tomar algún tiempo antes de que resulte claro quién la sustituirá como canciller.

En Alemania, el cargo de canciller no se elige directamente, sino que se escoge mediante una votación del Parlamento (Bundestag), la Cámara Baja, después de formar un gobierno. Por ello Merkel podría continuar al frente del gobierno durante semanas o meses.

Después de años de coaliciones de dos partidos, en esta ocasión podría darse el caso de que tres partidos negocien para alcanzar una mayoría, algo común en los parlamentos regionales de Alemania pero que no se ha visto a escala nacional desde la década de 1950.

En la mayoría de los sistemas parlamentarios, el jefe de Estado nomina a un partido para que forme gobierno, generalmente el que tiene más votos. Pero en Alemania, todos los partidos pueden participar en las llamadas "conversaciones exploratorias" para formar coaliciones.

04.30 | El alcalde gobernador de Berlín pasa al Bundestag por mandato directo

El hasta ahora alcalde de Berlín, Michael Müller, se sentará en el Bundestag. El político de 56 años ganó en las elecciones de este domingo el mandato directo en el distrito electoral de Charlottenburg-Wilmersdorf. Con todas las mesas escrutadas, se impuso a Klaus-Dieter Gröhler (CDU), que había ganado la circunscripción en 2017, en las elecciones federales. Müller llegó al 27,9%, mientras que Gröhler al 22,3%.

Después de más de 24 años en el Parlamento estatal de Berlín, 10 años en el Senado y 7 años como alcalde gobernador, Müller se despide de la política estatal para pasar a la federal. El SPD de Berlín había nominado a la entonces ministra federal de Familia, Franziska Giffey, como candidata a finales de 2020, pero Müller fue designado posteriormente el pasado abril.

00.25 | Biden describe al SPD de forma espontánea como "sólido"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, otorgó fiabilidad al SPD en una primera reacción a los resultados de las elecciones alemanas. Al ser preguntado sobre las elecciones alemanas cuando regresó a la Casa Blanca después del fin de semana, dijo que aún no había visto los resultados. Cuando le informaron que el SPD tenía una ligera ventaja, Biden dijo: "¡Vaya… son sólidos!".

00.16 | AfD por primera vez el partido más fuerte de Turingia

Alternativa para Alemania (AfD) se convirtió por primera vez en el partido más fuerte en las elecciones del Bundestag en Turingia. Completado el recuento, la AfD, que está siendo supervisada por la Oficina para la Protección de la Constitución en Turingia debido a sus tendencias de extrema derecha, recibió el 24% de los votos. El SPD fue el segundo partido más votado con el 23,4%, la CDU quedó en tercer lugar con el 16,9 por ciento.

La izquierda, del actual gobernante Bodo Ramelow, cayó al 11,4%. El FDP obtuvo un 9% de los votos, y Los Verdes, un 6,6. La participación electoral fue del 74,9 por ciento, aproximadamente la misma que en 2017.

22.54 | Vicepresidente de la Comisión Europea felicita a Scholz

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea (CE) encargado del Pacto Verde, Frans Timmermans, felicitó a Olaf Scholz por el "fuerte resultado socialdemócrata" logrado en las elecciones alemanas, en el que sacó una pequeña ventaja al conservador Armin Laschet. Timmermans dijo que "la justicia social, la protección del clima y la transformación ecológica de nuestra economía y sociedad van de la mano, y el resultado de las elecciones (alemanas) lo pone de manifiesto".

21.57 | Liberales no descartan misma coalición cuya negociación abandonaron en 2017

El candidato del Partido Liberal (FDP) a la cancillería alemana, Christian Lindner, no descartó formar parte de una coalición "Jamaica" con Los Verdes y liderada por los conservadores, la misma cuyas negociaciones fracasaron tras los comicios generales de 2017. Recordó que hace cuatro años se pudo haber formado esta alianza, pero que "los contenidos" de los liberales no eran tenidos en cuenta y lo único que buscaban conservadores y verdes, dijo, era la firma del FDP bajo el acuerdo de coalición. Por otra parte negó que el hecho de que en el estado federado de Renania-Palatinado funcione una colación "semáforo" con verdes y liberales y liderada por los sociademócratas implique que esta fórmula represente una "preferencia" para el FDP. Lindner coincidió con el resto de líderes de los otros partidos que participaron en una ronda en televisión tras la jornada electoral en la necesidad de formar un gobierno cuanto antes.

21.36 | Socialdemócratas y conservadores alemanes dicen querer que futura coalición se forme "antes de Navidad"

Los socialdemócratas, ligeramente a la cabeza en las primeras estimaciones de las elecciones legislativas alemanas, y los democristianos de la CDU, que quedarían en segundo puesto, desean que la futura coalición gubernamental se forme "antes de Navidad". "Alemania tiene la presidencia del G7 en 2022", recalcó el líder conservador Armin Laschet, mientras que su adversario, Olaf Scholz, consideró que "debemos hacer cuanto podamos para que eso [la formación de gobierno] sea posible antes de Navidad, y un poco antes también estaría bien".

21.34 | Laschet insiste en formar Gobierno, pese a mal resultado

El candidato a la cancillería alemana del bloque conservador, Armin Laschet, insistió en su objetivo de formar un Gobierno de coalición, pese a que su partido logró el peor resultado de su historia y según cifras parciales será relegado al segundo lugar por el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). "Quien quiera ser canciller tiene que lograr unir varios grupos parlamentarios en el Bundestag. En Alemania no siempre el partido mayoritario ha sido el partido que elige al canciller", dijo Laschet en un programa conjunto en la televisión alemana con los líderes de los otros partidos. "No se trata de lograr una mayoría aritmética, sino de lograr una alianza en la que cada socio se reconozca. Eso a final no ocurría con la gran coalición", agregó en alusión al acuerdo que ligó a los conservadores con los socialdemócratas durante los últimos cuatro años.

20.35 | La ultraderecha alemana pierde terreno pero se declara satisfecha

La ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) perdió terreno en las elecciones generales de este domingo con respecto a su resultado de hace cuatro años, pero los representantes de la cúpula se han declarado satisfechos con lo logrado. "Se habló de que cuatro años después estaríamos fuera del parlamento y estamos otra vez por encima del 10 por ciento, es un éxito", dijo la copresidenta del grupo parlamentario, Alice Weidel. Weidel señaló que había sido una campaña difícil en la que se había intentado aislar a AfD tanto desde los otros partidos como desde los medios de comunicación, pese a lo cual habían quedado claramente por encima del umbral del 5,0 por ciento. La AfD, según las últimas proyecciones de ARD, obtuvo el 10,9 por ciento de los fotos, 1,7 puntos menos que hace cuatro años. Además dejará de ser el tercer grupo parlamentario para convertirse en el quinto, tras ser superada claramente por Los Verdes y ligeramente por el Partido Liberal (FDP).

En AfD se declararon satisfechos.

20.15 | Nivel de participación será similar al de 2017

El nivel de participación en las elecciones alemanas de este domingo alcanzaría una cifra similar a la de 2017, según las primeras estimaciones. El Instituto Infratest dimap calculó que el 76 por ciento de los 60,4 millones de votantes acudieron a las urnas o votaron por correo en los días previos, una cifra ligeramente inferior al 76,2 de las pasadas elecciones. En tanto, el grupo Wahlen estimó para ZDF una tasa de participación del 77 por ciento. En 2009 se registró el más bajo nivel de votantes, con el 70,8 por ciento. Distinto escenario fue el 1972, cuando el 90,8 acudió a las urnas, marcando un récord imbatido hasta ahora.

18.40 | Secretario de la CDU de Merkel habla de "pérdidas amargas" en elecciones alemanas

El secretario general de la CDU, el partido de la canciller Angela Merkel, expresó su decepción durante las elecciones legislativas, pues los sondeos a boca de urna otorgan un segundo puesto a los conservadores, por detrás de los socialdemócratas. "Las pérdidas son amargas comparadas con las últimas elecciones", en 2017, cuando la alianza de la CDU-CSU obtuvo más del 30 por ciento de los sufragios, señaló Paul Ziemiak a la prensa. En esta ocasión, las encuestas les acreditan entre el 24 y el 25 por ciento de los votos.

17.43 | Colas para votar y problemas con las papeletas en Berlín

Varios colegios electorales en Berlín, donde se celebran comicios generales, a la cámara regional, a la asamblea de distrito y un referéndum sobre expropiar a grandes inmobiliarias, notificaron largas colas para votar y diversos problemas con las papeletas. Algunos colegios se quedaron sin papeletas ya a media mañana y la celebración del maratón de Berlín dificultó la entrega de más papeletas a los centros afectados. En otros colegios en los distritos de Friedrichshain/Kreuzberg y Charlottenburg/Wilmersdorf las papeletas estaban intercambiadas, por lo que algunos centros tuvieron que cerrar hasta recibir las papeletas correctas, así como invalidar algunos votos emitidos por lo tanto de forma errónea. Muchos votantes criticaron, además, las largas colas y que en algunos colegios sólo hubiera dos cabinas para votar.

Largas colas se han visto en Berlín.

16.39 | Voto de conservador Laschet es válido a pesar de no haber sido secreto

El presidente de la Comisión Electoral alemana, Georg Thiel, confirmó que el voto depositado por el candidato conservador a la cancillería, Armin Laschet, es válido a pesar de haber sido visible para todos su elección al haber introducido en la urna la papeleta doblada hacia fuera. "Sí, es válido", aseguró Thiel en declaraciones a la cadena de noticias ntv tras haberse referido antes vía Twitter a este error, que debería haber subsanado el presidente de la mesa no permitiéndole introducir la papeleta en la urna y habiéndole entregado una nueva para volver a emitir su voto, esta vez en secreto. No obstante, si la papeleta llega a ser introducida en la urna, como ha sido el caso, ya no puede ser desechada y "por lo tanto es válida", explicó.

16.37 | A media jornada la participación en Alemania es del 36,5 por ciento, inferior a 2017

La participación en las elecciones generales alemanas se situaba sobre las 14.00 horas locales -12.00 GMT- en 36,5 por ciento, cuatro puntos menos que la registrada a esa hora en 2017, aunque hay que tener en cuenta que no se contempla ahí el voto por correo. La Comisión Electoral dio ese porcentaje pasada la media jornada de los comicios, a los que están convocados unos 60 millones de habitantes y que marcarán el adiós a la "era Angela Merkel", tras 16 años en el poder. En 2017, el índice de participación final fue del 76,2 por ciento. Entonces el voto por correo se situó en un 28,6 por ciento del total de votos depositados. Ahora se estima que se alcanzará un nuevo récord histórico y que podría superar el 40 por ciento.

15:12 | Candidata de Los Verdes espera obtener más votos que lo pronosticado

La candidata de Los Verdes a la cancillería alemana Annalena Baerbock expresó su esperanza de sumar algunos votos más de los que le pronostican los últimos sondeos, con el fin de lograr un "cambio en el país".

"En estas elecciones cada voto cuenta, eso ya lo hemos visto en las últimas semanas, un resultado incierto. Naturalmente esperamos conseguir un par de votos más, en vista de los sondeos, para poder lograr un verdadero cambio en este país", dijo tras depositar su voto en Potsdam, cerca de Berlín.

14:51 | Laschet comete error al votar

Armin Laschet, el candidato de la Unión Demócrata Cristina (CDU) a la cancillería alemana, cometió un grave error al no ocultar ante las cámaras su voto mientras depositaba su papeleta en una urna en Aquisgrán, tal como estipula la ley electoral.

Los presentes observaron que el aspirante a suceder a Angela Merkel había marcado los recuadros de su partido en el momento que insertaba la papeleta en el recipiente. La legislación alemana establece que el voto debe mantenerse en secreto.

11:52 | Laschet dice que cada voto cuenta

Laschet reiteró que en las elecciones generales que se celebran este domingo en Alemania los ciudadanos deciden el rumbo que tomará el país en los próximos cuatro años, al tiempo que subrayó que "cada voto cuenta".

"Todos notamos que son unas elecciones muy importantes, unas elecciones en las que se decide el rumbo de Alemania en los próximos cuatro años y por eso cada voto cuenta", dijo Laschet tras votar en su colegio electoral en la ciudad de Aquisgrán (Aachen), en Renania del Norte-Westfalia, estado del que es jefe de gobierno.

10.43 | Scholz confía en buenos resultados para el SPD

El candidato del Partido Socialdemócrata (SPD) a la cancillería alemana y también vicecanciller y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, expresó su confianza en un buen resultado para su formación en los comicios generales y en encabezar el próximo gobierno.

"Espero que muchos ciudadanos acudan a las urnas y depositen su voto y hagan posible lo que se ha ido perfilando, es decir, un resultado muy fuerte para el SPD, y que los ciudadanos me den el encargo de convertirme en el próximo canciller", dijo al sufragar.

09:44 | Presidente alemán llama a votar para decidir el rumbo del país

"La democracia vive de la participación. El que participa, es escuchado. El que no vota, deja que otros decidan por él", dijo el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en un artículo publicado en el diario Bild.

"Nuestro país está ante una transición política", pero los desafíos son los mismos: "en la superación de la pandemia del coronavirus y sus consecuencias, en la lucha contra el cambio climático, en la digitalización, en la educación y la asistencia, en la seguridad interior y exterior y en la cooperación europea", destacó.

08:00 | Abren las mesas de votación de unas elecciones históricas

Las mesas de votación en Alemania abrieron para proceder a los comicios generales en el que es el país de mayor en la Unión Europea y que marcarán el fin de la era de Angela Merkel tras 16 años en el poder.

Unos 60,4 millones de ciudadanos con derecho a voto fueron convocados a las urnas, que estarán abiertas hasta las 4:00 p.m.

Las encuestas proyectan un resultado muy ajustado con el bloque conservador de Merkel, el CDU-CSU, con alrededor de 23% de las intenciones de voto, detrás del socialdemócrata SPD con 25%, una diferencia dentro del margen de error.

RRR/DZC (AFP, EFE, Reuters, AP, dpa)