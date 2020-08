Alemania convoca al embajador de Bielorrusia por elecciones

Alemania, que ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea (UE), convocó este jueves (13.08.2020) al embajador de Bielorrusia para conversar sobre la controvertida reelección del presidente de ese país, Alexander Lukashenko.

"Hoy el embajador bielorruso fue invitado al Ministerio Federal de Relaciones Exteriores para una discusión urgente en vista de los acontecimientos actuales", dijo una fuente del gobierno alemán.

La medida se produce antes de la reunión del viernes de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE para discutir posibles sanciones a Bielorrusia.

Los opositores de Lukashenko lo acusan de arreglar la elección del domingo para derrotar a su principal rival, la candidata popular de la oposición Svetlana Tijanóvskaya, que ha abandonado el país ex-soviético para ir a la vecina Lituania.

Durante cuatro noches de disturbios desde la votación, la policía ha utilizado granadas de aturdimiento, balas de goma, gases lacrimógenos, cañones de agua y, en al menos un caso, fuego real para dispersar a las multitudes. Por lo menos dos personas han muerto y cientos han resultado heridas en la violencia, mientras que casi 7.000 han sido detenidas.

El Ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas había dicho que los últimos acontecimientos, incluyendo la "brutal" represión de los manifestantes pacíficos, eran "inaceptables" en la Europa del siglo XXI.

Liberan a mil manifestantes en Bielorrusia

En tanto, las autoridades de Bielorrusia anunciaron que liberaron a más de 1.000 personas detenidas durante las manifestaciones que estallaron luego de la reelección del presidente Alexander Lukashenko, y que fueron violentamente reprimidas.

"Más de 1.000 personas fueron liberadas con el compromiso de no participar en manifestaciones no autorizadas", dijo Natalia Kotshanova, presidenta del Senado. Por su parte, el ministro de Interior, Yuri Karaev, se disculpó por la violencia policial contra "transeúntes" que no estaban implicados en las protestas.

(afp)

