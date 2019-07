Alemania condena a cadena perpetua a iraquí por violar y asesinar a una adolescente

El solicitante de asilo iraquí, Ali Bashar, fue condenado este miércoles (10.07.2019) a cadena perpetua por la violación y el asesinato de una adolescente, un caso que alimenta el discurso antiimigración en Alemania.

La extrema derecha intentó instrumentalizar este suceso para denunciar la política migratoria de la canciller Angela Merkel, que abrió las puertas del país a cientos de miles de refugiados en 2015.

El tribunal también privó a Ali Bashar, cuya solicitud de asilo había sido desestimada, de la posibilidad de solicitar la libertad condicional al cabo de 15 años debido a la "particular gravedad" de su crimen.

Según la corte, Ali Bashar no ha expresado una palabra sincera de pesar. No ha "mostrado arrepentimiento ni compasión", dijo el juez Jürgen Bonk en su veredicto. "Una asunción de su responsabilidad no habría deshecho lo que sucedió", dijo Bonk; pero le habría dado a la madre de Susanna la oportunidad de recomenzar su vida sin Susanna. Sin embargo, el acusado no se ha mostrado preparado, o incluso capaz de hacerlo.

