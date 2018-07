Alemania: caso de Mesut Özil dejó muchos perdedores

El jefe de la junta directiva del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, consideró que la renuncia del mediocampista Mesut Özil a la selección alemana de fútbol alegando racismo terminó creando "muchos perdedores".

"Creo que el propio Özil, pero también la Federación alemana (DFB) ha tenido un papel muy pobre aquí", afirmó Rummenigge la noche del martes (24.07.2018) en Estados Unidos, donde el Bayern está llevando a cabo su pretemporada.

De esa manera, Rummenigge insistió con sus críticas a la DFB, ya que consideró que todo el asunto fue en realidad un desastre comunicacional y de relaciones públicas. "No veo un manejo profesional de la crisis en estos momentos. No me sorprende, porque la DFB está manejada actualmente por amateurs", había dicho hace unos días, incluso antes de la renuncia de Özil.

El jugador del Arsenal anunció el domingo su retiro de la selección alemana en medio de duros reproches y acusaciones de racismo hacia la DFB y el jefe del organismo, Reinhard Grindel, tras la fotografía que se tomó en mayo con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Rummenigge, en tanto, intentó atenuar las duras críticas del presidente del club, Uli Hoeness, hacia el mediocampista de 29 años.

"Siempre estoy cerca de Uli Hoeness. Creo que nunca le gustó Özil como jugador y lo puso nervioso que se hablara de un caso de racismo", dijo el ex delantero. Hoeness había criticado con dureza al futbolista de origen turco. "Estoy contento de que haya terminado la pesadilla. Hace años que su juego es una basura. El último duelo que ganó fue antes del Mundial de 2014. Y ahora se escuda a él mismo y a su porquería de juego detrás de esta foto", declaró Hoeness a los periodistas poco antes de que el Bayern emprendiera su viaje a Estados Unidos. (dpa)

