Alemania: acusados de robo en la Bóveda Verde de Dresde al banquillo

Los más espectaculares robos de obras de arte de la historia

1966, 1973, 1981, 1986: La pintura más robada del mundo

El retrato de "Jacques III de Gheyn", de Rembrandt, fue robado no menos de cuatro veces de la Dulwich Picture Gallery, en el Reino Unido: en 1966, 1973, 1981 y 1986. De ahí que a la pintura se la conozca jocosamente también como el Rembrandt "to go" (para llevar, en inglés). Afortunadamente, fue recuperada tras el último robo.