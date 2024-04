A juicio los delirantes conspiradores Ciudadanos del Reich

Querían presuntamente nada menos que dar un golpe de Estado: la red de los Reichsbürger, o Ciudadanos del Reich, en torno a Heinrich XII Prinz Reuss, quería infiltrarse en el Bundestag alemán y arrestar a miembros del Parlamento. En el punto de mira del grupo se encontraban, fundamentalmente, el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, así como la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, y el líder de la democristiana CDU, Friedrich Merz.

382 armas de fuego y 150.000 cartuchos de munición

Una redada a escala nacional puso fin a los planes de un grupo de este movimiento, la presunta organización terrorista de derechas "Unión Patriótica", el 7 de diciembre de 2022: 25 personas fueron detenidas, entre ellas, el propio Reuß. La mayoría de ellas permanecen detenidas desde entonces. Se incautaron 382 armas de fuego y casi 150.000 piezas de munición. El lunes 29 de abril de 2024 comenzará en el Tribunal Regional Superior de Stuttgart el primero de los tres juicios contra el grupo, al que se estima que pertenecen unas 200 personas en total. Más adelante se celebrarán otros juicios en los tribunales de Fráncfort del Meno y Múnich.

A la espera de una señal

En el centro del proceso se encuentra Heinrich XII Prinz Reuß, un agente inmobiliario de 72 años, natural de Fráncfort del Meno. Estaba previsto en los planes de los terroristas que él se convirtiera en jefe del Estado después de la toma del poder.

El grupo esperaba algún tipo de señal de otros conspiradores para hacerse con el poder ya en septiembre de 2022. Estos simpatizantes que apoyaban el golpe incluían grupos secretos formados por miembros de gobiernos, ejércitos y servicios secretos extranjeros.

Tras la detención del grupo en torno a Reuß, se produjeron nuevas redadas y detenciones. Lo mismo ocurrió en noviembre de 2023. Posteriormente, la ministra federal del Interior, Nancy Faeser del partido socialdemócrata SPD, declaró: "En este día en el que se produce una redada a gran escala contra las actividades antiestatales de la derecha, no podemos decirlo suficientemente alto: la polarización va en aumento y tenemos que defender nuestra democracia cada día".

¿Toma violenta de una fábrica de armas?

Preparado para llevar a cabo actividades violentas, el grupo en torno a Prinz Reuß fantaseaba con el uso de helicópteros de la Bundeswehr, pilotados por simpatizantes dentro del Ejército alemán. Planearon incluso la toma violenta del fabricante alemán de armas Heckler & Koch, con sede en Oberndorf am Neckar. A los acusados se les imputa ahora pertenencia a una organización terrorista y preparación de un hecho constitutivo de alta traición. Los tres juicios se convertirán, probablemente, en extensos procesos en los que la ideología del grupo Reichsbürger será también tema central.

Fantasías delirantes sobre niños muertos

Según Prinz Reuss, Alemania está gobernada por una especie de Estado interior, un "Estado profundo", que se ha fijado como objetivo organizar el asesinato de niños y jóvenes a gran escala. De acuerdo con el grupo, la catástrofe de las inundaciones en el valle del Ahr, en Renania del Norte-Westfalia, en el verano de 2021, supuso un intento de encubrir el asesinato de niños mediante la inundación de antiguos búnkeres gubernamentales: hablaban de 600 niños muertos.

Antigua diputada de AfD en sus filas

El grupo quiso contraatacar con la idea de tomar el poder por la fuerza. Los conspiradores querían entonces negociar un tratado de paz con los antiguos aliados de guerra de EE. UU., Francia y Gran Bretaña, pero, sobre todo, con Rusia. Para prepararlo todo, el grupo organizó ejercicios de tiro y espió las salas del Bundestag, con el fin de estar preparados el día de la toma del poder. Entre ellos, se encontraba Birgit Malsack-Winkelmann, exdiputada del Bundestag por el partido populista de derechas Alternativa para Alemania AfD y exjueza. Será juzgada junto con Prinz Reuß en Fráncfort. En el nuevo Estado que iban a formar los Ciudadanos del Reich, Malsack-Winkelmann estaba destinada a ser ministra de Justicia.

Un escenario extremadamente peligroso

Las autoridades de seguridad calculan que hay unos 20.000 ciudadanos del Reich en Alemania, entre ellos, 1.000 extremistas dispuestos a emplear la violencia. Tienen en común el rechazo a la democracia, las tendencias monárquicas, la xenofobia y el antisemitismo. Los Ciudadanos del Reich no reconocen el orden de posguerra ni a la República Federal de Alemania como sucesora legítima del Reich alemán.

El autor Tobias Ginsburg pasó ocho meses investigando la escena de incógnito. Durante la pandemia de coronavirus, de 2020 a 2022, también se infiltró con activistas radicales antivacunación y teóricos de la conspiración. En marzo de 2023, cuando DW le preguntó si el movimiento suponía realmente una amenaza, declaró: "No es tan fácil de responder como parece a primera vista, porque Ciudadanos del Reich no es un movimiento uniforme, no es un tipo separado de extremismo. Es más bien una teoría de la conspiración que está profundamente arraigada en la historia alemana y el nacionalsocialismo". Pero el grupo comparte la fantasía de todos los activistas de extrema derecha, concretamente, "la idea de una sociedad homogénea, sin los otros, los extranjeros".

