Alejandro Giammattei rompió relaciones con Venezuela

Venezuela: la diversión, la única manera de escapar de los problemas cotidianos

Bailando para huir de la crisis

A pocas cuadras de distancia, unos jóvenes practican breakdance. "Cuando bailamos, no pensamos en el estado del país", dice Yeafersonth Manrique (foto). "No hay crisis en este mundo", opina. Pero algunos de los bailarines reconocen que últimamente no han comido bastante y no pueden aguantar bailando tanto como lo hacían antes.